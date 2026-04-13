В регионах России изменился срок передачи показаний счетчика воды

С 1 апреля в ряде субъектов России начали действовать фиксированные временные интервалы для передачи данных водосчетчиков — с 20 по 25 число каждого месяца. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР), отметив, что такая мера поможет избежать переплат.

По словам парламентария, региональные власти уточнили порядок и способы отправки информации о расходе воды. Введённые «окна» позволяют жителям передавать показания в строго определённые дни, что делает расчёты более прозрачными. Свищев подчеркнул, что данные можно направить через портал «Госуслуги» или в личном кабинете управляющей компании.

Он пояснил, что при пропуске установленного срока начисления будут формироваться исходя из среднемесячного потребления за последние шесть месяцев. Ранее в таких случаях применяли норматив, который нередко оказывался значительно выше реального расхода.

Свищев отметил, что новая схема более справедлива для потребителей: «Среднее значение за полгода куда точнее отражает фактическое использование воды. Но лучше всё же передавать показания вовремя — тогда сумма в квитанции всегда будет соответствовать вашему реальному потреблению».