Онколог назвал необычные симптомы рака, погубившего Заворотнюк и Фриске

На глиобластому, которая привела к смерти актрисы Анастасии Заворотнюк и певицы Жанны Фриске, указывают нетипичные признаки, рассказал «АиФ» онколог Евгений Черемушкин.

По его словам, эта форма рака очень редкая и агрессивная. В большинстве случаев ее выявляют случайно.

«Чаще всего глиобластому на ранних стадиях обнаруживают у людей среднего возраста, то есть 30-40 лет. Они обращают внимание на резкое снижение зрения, частые головные боли», — пояснил Черемушкин.

Врач подчеркнул, что у молодых людей это заболевание выявить проще, поскольку эти признаки нетипичны в таком возрасте. В основном же глиобластома появляется у зрелых россиян.

«У пожилых сложнее диагностировать ранние формы, потому что у них уже по возрасту снижается острота зрения, слуха, возникают когнитивные особенности», — отметил специалист.

Онколог добавил, что нередко болезнь маскируется под другие, поэтому в старшем возрасте чаще выявляют ее на поздней стадии.

