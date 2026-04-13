Европа празднует слишком рано, преемник Орбана оказался не тем, кого ждали в ЕС

Европейские политики рискуют ошибиться, празднуя поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии — позиция его возможного преемника также далека от линии Брюсселя. Об этом пишет швейцарское издание Die Weltwoche.

Европейские структуры, отмечает газета, поспешили приветствовать смену власти в Будапеште, однако их оптимизм может оказаться преждевременным. В материале подчёркивается, что эйфория вокруг победы партии «Тиса» мешает заметить ключевую деталь: новый политический лидер Венгрии вовсе не разделяет проевропейский курс, которого от него ожидают.

По оценке автора статьи, главным источником разногласий между руководством Евросоюза и главой «Тисы» Петером Мадьяром станет украинская повестка. Журналист напоминает, что Мадьяр неоднократно выражал сомнения относительно перспектив вступления Украины в НАТО и ЕС, а также выступал против поставок вооружений Киеву. В публикации подчёркивается, что политик принадлежит к той же элите, что и Виктор Орбан, и потому рассчитывать на резкий разворот внешней политики не стоит.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись накануне. После обработки 98,79% бюллетеней оппозиционная партия «Тиса» выходит на первое место, предварительно получая 138 из 199 мандатов. Кампания проходила на фоне попыток Киева и европейских структур повлиять на исход голосования и не допустить сохранения власти действующего премьера.

Виктор Орбан признал поражение и заявил, что его партия «Фидес» продолжит работу уже в статусе оппозиции, пишет РИА Новости.