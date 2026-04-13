Европа празднует слишком рано, преемник Орбана оказался не тем, кого ждали в ЕС

Алексей Самохин
Европейские политики рискуют ошибиться, празднуя поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии — позиция его возможного преемника также далека от линии Брюсселя. Об этом пишет швейцарское издание Die Weltwoche.

Европейские структуры, отмечает газета, поспешили приветствовать смену власти в Будапеште, однако их оптимизм может оказаться преждевременным. В материале подчёркивается, что эйфория вокруг победы партии «Тиса» мешает заметить ключевую деталь: новый политический лидер Венгрии вовсе не разделяет проевропейский курс, которого от него ожидают.

По оценке автора статьи, главным источником разногласий между руководством Евросоюза и главой «Тисы» Петером Мадьяром станет украинская повестка. Журналист напоминает, что Мадьяр неоднократно выражал сомнения относительно перспектив вступления Украины в НАТО и ЕС, а также выступал против поставок вооружений Киеву. В публикации подчёркивается, что политик принадлежит к той же элите, что и Виктор Орбан, и потому рассчитывать на резкий разворот внешней политики не стоит.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись накануне. После обработки 98,79% бюллетеней оппозиционная партия «Тиса» выходит на первое место, предварительно получая 138 из 199 мандатов. Кампания проходила на фоне попыток Киева и европейских структур повлиять на исход голосования и не допустить сохранения власти действующего премьера.

Виктор Орбан признал поражение и заявил, что его партия «Фидес» продолжит работу уже в статусе оппозиции, пишет РИА Новости

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова

К поискам Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме покажет в прямом эфире НТВ

11 апреля 2026 года в Иерусалиме состоится схождение Благодатного огня — одно из главных таинств православного мира. Церемония в храме Гроба Господня пройдёт без ограничений: власти Израиля дали разрешение, а НТВ покажет её в прямом эфире.
Коц объяснил, зачем Украина нарушает пасхальное перемирие

Украина намерено нарушает пасхальное перемирие, чтобы спровоцировать Россию на...
Колибри эмоционально попрощалась с возлюбленным и сняла маску в новом выпуске шоу «Маска»

12 апреля 2026 года на телеканале НТВ вышел 10-й выпуск популярного шоу «Маска» (12+). Это был первый полуфинал, в котором за победу боролись шесть оставшихся участников. Среди них — чемпионы в разных видах спорта, заслуженные и народные артисты.

В регионах России изменился срок передачи показаний счетчика воды

С 1 апреля в ряде субъектов России начали действовать фиксированные временные интервалы для передачи данных водосчетчиков — с 20 по 25 число каждого месяца. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР), отметив, что такая мера поможет избежать переплат.
Беспилотная опасность объявлена в Рязанской области утром в понедельник

До этого опасность не объявлялась несколько дней, с ночи 7 апреля. 
В Туринской плащанице нашли следы мощного выброса энергии, которой нет на Земле

Группа итальянских исследователей под руководством физика Паоло Ди Лаззаро представила результаты многолетних экспериментов, связанных с попыткой воспроизвести изображение, аналогичное тому, что нанесено на Туринскую плащаницу. Учёные утверждают, что для появления подобного следа потребовался бы энергетический импульс, недостижимый для современных технологий.
Лебедев предупредил о возможных провокациях ВСУ в период пасхального перемирия

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил изданию «Абзац», что в период пасхальных праздников возможны инциденты с жертвами среди гражданского населения как в России, так и на Украине. ВСУ готовят провокации. 
Умер актер из «Следствия ведут знатоки» и «Бега» Алексей Наумов

Умер Алексей Наумов — зрители запомнили его по ранним ролям в кино и на телевидении. О смерти сообщила на своей странице ВКонтакте Наталия Белохвостикова, вдова его отца — кинорежиссёра Владимира Наумова.
Жириновский предсказал это 20 лет назад: мир идет по его сценарию

Геополитическая турбулентность последних лет неожиданно вернула в повестку старые заявления Владимира Жириновского — те, что долго воспринимались как часть его политического эпатажа. Теперь они читаются иначе: как попытка описать сценарий эскалации, в котором локальные конфликты начинают цепную реакцию
Загадочное «гудение» Земли ухудшает самочувствие людей уже неделю

Ученые зафиксировали усиление вибраций Земли, которое длится уже больше недели. Некоторые люди жалуются на бессонницу и звон в ушах.

