История загадочного исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края с каждым днём обрастает новыми деталями и версиями. Что на самом деле произошло на Кутурчинском Белогорье 28 сентября? Почему бесследно пропали Сергей, его жена Ирина и их дочь Арина? Одну из самых жёстких и при этом конкретных версий выдвинул знакомый главы семьи — исследователь и народный журналист Валентин Дегтярев.
«Миллионных долгов не было, это выдумка»
Одна из первых версий, которая активно разошлась по пабликам, — якобы у Сергея Усольцева были огромные долги, из‑за которых он мог сбежать, сменить документы и увезти семью. Дегтярев эту линию сразу рубит под корень.
По его словам, миф о многомиллионных обязательствах не выдерживает проверки.
То есть версия «убежал от кредиторов» в его глазах полностью рассыпается. Никакого финансового мотива для побега, по словам Дегтярева, у Усольцева не было.
«Уверен почти на 100%: это убийство»
Куда жёстче звучит другая версия, которую озвучивает Дегтярев. Он почти не сомневается, что семья уже погибла и речь идёт не о несчастном случае, а о чьих‑то намеренных действиях.
По его словам, есть конкретный человек, который, как считает Дегтярев, причастен к трагедии. Имя он не называет, но уверен, что этот человек «рано или поздно себя выдаст». Исследователь утверждает, что знакомился с материалами, которые до сих пор не попадали к журналистам, и именно после этого окончательно склоняется к версии убийства.
«Теперь я уже уверен, что это было убийство, причём мотивировано корыстью», — заявляет он. То есть, по его версии, главная причина возможного преступления — деньги или выгода, а не религия, мистические ритуалы или желание «исчезнуть» добровольно.
Религиозный след: спекуляции или реальная версия?
Отдельная линия обсуждений вокруг Усольцева — его религиозное прошлое. Сергей какое‑то время был связан с религиозными организациями и даже был пастором, подтверждает Дегтярев. Но связывать это напрямую с исчезновением семьи он считает ошибкой.
По словам Дегтярева, церковь, к которой был привязан Сергей, в России не запрещена. Кому‑то она может казаться странной или необычной, но «ничего ужасного» там нет.
История с тем, что Усольцев когда‑то был пастором церкви, по словам знакомого, вообще дело прошлое: это давний эпизод его биографии, к сегодняшним событиям он его не привязывает. То есть религиозный бэкграунд Сергея, по версии Дегтярева, — удобный повод для сплетен, но не реальный мотив исчезновения.
Артефакт «вечной жизни» и смерть в горах
Самая мистическая часть истории связана с увлечениями самого Усольцева. Дегтярев вспоминает их знакомство: по его словам, они впервые списались в 2017 или 2018 году, когда исследователь занимался изучением древних геоглифов в Красноярском крае.
Эти геоглифы он описывает как уникальные: сеть древних рисунков, растянувшихся примерно на 300 километров. О его работах тогда писали СМИ, и именно через публикации на него вышел Сергей.
Они активно переписывались: Усольцева интересовали в том числе версии Дегтярева о трагедии на перевале Дятлова. Сергей даже звал его в совместную экспедицию, но поездка сорвалась из‑за семейных обстоятельств — у Дегтярева тяжело болела мать, и он не смог уехать.
И вот в одном из разговоров Сергея, по признанию Дегтярева, «повело» в сторону мистики. Усольцев говорил о некоем артефакте на перевале Дятлова, который якобы способен даровать вечную жизнь.
Больше всего его насторожила фраза Усольцева про цену этого «бессмертия».
Пока это выглядит как странная деталь из разговоров, но на фоне реального исчезновения семьи в горах она звучит зловеще.
Загадка, которая всё ещё без ответа
Пропажа Усольцевых уже успела стать одной из главных загадок года. Семья исчезла в глухой тайге, и с тех пор о них нет ни одной подтверждённой новости. Волонтёры, поисковики, профессиональные спасатели — никто так и не смог выйти ни на след, ни на малейшую зацепку.
Несмотря на поток версий — от долгов и секты до мистических артефактов и ритуалов, — ни одна из них пока не подтверждена фактами. Версия Дегтярева о корыстном убийстве звучит жёстко, но и она остаётся лишь предположением.
Главная тайна остаётся неразгаданной: где Сергей, Ирина и Арина, что с ними произошло в горах и кто может быть причастен. Ответов нет, но внимание к истории Усольцевых не исчезает — слишком много вопросов и слишком пугающая пустота вместо доказательств.