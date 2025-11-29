Новогодняя столица-2026
Раскрыты новые детали таинственного исчезновения семьи Усольцевых

Алексей Самохин
Сергей и Ирина Усольцовы, фото vk.com/mu30042016

История загадочного исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края с каждым днём обрастает новыми деталями и версиями. Что на самом деле произошло на Кутурчинском Белогорье 28 сентября? Почему бесследно пропали Сергей, его жена Ирина и их дочь Арина? Одну из самых жёстких и при этом конкретных версий выдвинул знакомый главы семьи — исследователь и народный журналист Валентин Дегтярев.

«Миллионных долгов не было, это выдумка»

Одна из первых версий, которая активно разошлась по пабликам, — якобы у Сергея Усольцева были огромные долги, из‑за которых он мог сбежать, сменить документы и увезти семью. Дегтярев эту линию сразу рубит под корень.

По его словам, миф о многомиллионных обязательствах не выдерживает проверки.

«На самом деле, нет у него никаких таких огромных долгов. Я очень основательно проверил эту информацию. Таких долгов, чтобы из-за них бежать за границу, менять паспорт, вытаскивать семью, у него нет. Это ерунда, это выдумка», — подчёркивает он.

То есть версия «убежал от кредиторов» в его глазах полностью рассыпается. Никакого финансового мотива для побега, по словам Дегтярева, у Усольцева не было.

«Уверен почти на 100%: это убийство»

Куда жёстче звучит другая версия, которую озвучивает Дегтярев. Он почти не сомневается, что семья уже погибла и речь идёт не о несчастном случае, а о чьих‑то намеренных действиях.

«Я уверен почти на 100%, что Усольцевы уже мертвы. Никакой мистики в их гибели, пропаже нет. Причина смерти заключается не в каких-то действиях Сергея или Ирины, тут третье лицо», — говорит он.

По его словам, есть конкретный человек, который, как считает Дегтярев, причастен к трагедии. Имя он не называет, но уверен, что этот человек «рано или поздно себя выдаст». Исследователь утверждает, что знакомился с материалами, которые до сих пор не попадали к журналистам, и именно после этого окончательно склоняется к версии убийства.

«Теперь я уже уверен, что это было убийство, причём мотивировано корыстью», — заявляет он. То есть, по его версии, главная причина возможного преступления — деньги или выгода, а не религия, мистические ритуалы или желание «исчезнуть» добровольно.

Религиозный след: спекуляции или реальная версия?

Отдельная линия обсуждений вокруг Усольцева — его религиозное прошлое. Сергей какое‑то время был связан с религиозными организациями и даже был пастором, подтверждает Дегтярев. Но связывать это напрямую с исчезновением семьи он считает ошибкой.

«Это всё выдумки людей, которым было выгодно, чтобы так подумали. На самом деле, ничего такого нет», — говорит он.

По словам Дегтярева, церковь, к которой был привязан Сергей, в России не запрещена. Кому‑то она может казаться странной или необычной, но «ничего ужасного» там нет.

История с тем, что Усольцев когда‑то был пастором церкви, по словам знакомого, вообще дело прошлое: это давний эпизод его биографии, к сегодняшним событиям он его не привязывает. То есть религиозный бэкграунд Сергея, по версии Дегтярева, — удобный повод для сплетен, но не реальный мотив исчезновения.

Артефакт «вечной жизни» и смерть в горах

Самая мистическая часть истории связана с увлечениями самого Усольцева. Дегтярев вспоминает их знакомство: по его словам, они впервые списались в 2017 или 2018 году, когда исследователь занимался изучением древних геоглифов в Красноярском крае.

Эти геоглифы он описывает как уникальные: сеть древних рисунков, растянувшихся примерно на 300 километров. О его работах тогда писали СМИ, и именно через публикации на него вышел Сергей.
Они активно переписывались: Усольцева интересовали в том числе версии Дегтярева о трагедии на перевале Дятлова. Сергей даже звал его в совместную экспедицию, но поездка сорвалась из‑за семейных обстоятельств — у Дегтярева тяжело болела мать, и он не смог уехать.

И вот в одном из разговоров Сергея, по признанию Дегтярева, «повело» в сторону мистики. Усольцев говорил о некоем артефакте на перевале Дятлова, который якобы способен даровать вечную жизнь.

«И тогда мне показалось странным, что Сергей упомянул в разговоре, что ищет какой-то артефакт на перевале Дятлова. Этот артефакт якобы даёт возможность вечной жизни», — вспоминает исследователь.

Больше всего его насторожила фраза Усольцева про цену этого «бессмертия».

«Единственное, что меня смутило, — он сказал, что чтобы жить вечно, надо в горах умереть. Не знаю, может, просто для красного словца это было», — делится Дегтярев.

Пока это выглядит как странная деталь из разговоров, но на фоне реального исчезновения семьи в горах она звучит зловеще.

Загадка, которая всё ещё без ответа

Пропажа Усольцевых уже успела стать одной из главных загадок года. Семья исчезла в глухой тайге, и с тех пор о них нет ни одной подтверждённой новости. Волонтёры, поисковики, профессиональные спасатели — никто так и не смог выйти ни на след, ни на малейшую зацепку.

Несмотря на поток версий — от долгов и секты до мистических артефактов и ритуалов, — ни одна из них пока не подтверждена фактами. Версия Дегтярева о корыстном убийстве звучит жёстко, но и она остаётся лишь предположением.

Главная тайна остаётся неразгаданной: где Сергей, Ирина и Арина, что с ними произошло в горах и кто может быть причастен. Ответов нет, но внимание к истории Усольцевых не исчезает — слишком много вопросов и слишком пугающая пустота вместо доказательств.

