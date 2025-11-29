Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
3.2 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

В Рязани почетный гражданин Раиса Бушуева отпраздновала свое столетие

Анастасия Мериакри

Почетный гражданин Рязани Раиса Ивановна Бушуева отметила свое столетие. С этим важным событием ее поздравили депутат Рязанской городской Думы Сергей Еремин и префект Железнодорожного района Олег Морозов.

Раиса Ивановна появилась на свет в поселке Ибреси Ибресинского района Чувашской АССР. В период с 1942 по 1944 годы она трудилась в суде своей родной республики, выполняя обязанности переводчика с чувашского языка. В 1944 году Раиса Ивановна переехала в Рязань, где занимала должность секретаря судебного заседания КГБ в звании лейтенанта административной службы. Во время службы ей часто приходилось отправляться в командировки на фронт. День Победы она встретила в Рязани.

После завершения войны Раиса Ивановна продолжила свою трудовую деятельность в Рязани. Она работала на различных должностях в облисполкоме, а также на заводах «Глобус» и «САМ». Кроме того, она внесла свой вклад в радиотехнический институт. Свою профессиональную карьеру она завершила в 1995 году.

«Ваш жизненный путь — пример силы духа и доблести, особенно для подрастающего поколения. Пусть каждый Ваш день будет наполнен теплом и заботой близких людей. Спасибо за всё, что Вы сделали для нас и нашей Родины», — отметил Сергей Еремин.

Читайте также  В Рязани продолжается акция «Коробка храбрости» для маленьких пациентов

Раисе Ивановне были вручены медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейные медали.

В Рязани почетный гражданин Раиса Бушуева отпраздновала свое столетие
В Рязани почетный гражданин Раиса Бушуева отпраздновала свое столетие
В Рязани почетный гражданин Раиса Бушуева отпраздновала свое столетие

Другие материалы рубрики

Мемориальные доски в честь четырех погибших на СВО рязанцев открыли в Скопине

Школьница из Рязани Виктория Захарова исполнила песню Уитни Хьюстон в финале «Голос.Дети»

В Рязанской области живут 130 тысяч семей с детьми, 20 тысяч – многодетные

Павел Малков: В Рязани появится новый комплекс студенческих общежитий

Стало известно, почему нет света в Рязани вечером 28 ноября

В центре «Авангард» Рязанской области военную подготовку прошли 400 студентов и школьников

Самые читаемые материалы

Интересное

Шесть знаков зодиака ожидают большие перемены в 2026 году

Одни мечтают о карьерном росте, другие — о взаимной любви, а третьим не хватает финансовой устойчивости. Астрологический прогноз на 2026 год обещает приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Новости России

SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки: сгорели как минимум две квартиры, выбиты стёкла и повреждены машины у подъезда. Официально о пострадавших пока не сообщается. 
Новости России

Ракетный удар по лагерю под Киевом уничтожил более 400 наемников ВСУ

Российские военные ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области. По данным советника РАРАН Олега Иванникова, в момент атаки там было свыше 400 иностранных наемников. Он утверждает, что большинство из них убито или выведено из строя.
Происшествия в Рязани: хроника событий

Смертельное ДТП произошло в селе Криуша в ночь на 29 ноября — соцсети

По словам очевидцев, столкнулись ВАЗ 2114 и грузовик.
Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 