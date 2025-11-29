Ночью в Рязанской области сбили 11 украинских беспилотников

В Рязанской области в ночь на субботу, 29 ноября, системы ПВО сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

За эту ночь средствами противовоздушной обороны было успешно перехвачено и уничтожено 103 дрона самолётного типа, запущенных украинской стороной. Из них 26 были сбиты над территорией Белгородской области, ещё 20 — над Ростовской областью, а 19 — над Республикой Крым. Также по 11 беспилотников были нейтрализованы в Рязанской области и Краснодарском крае. Пять вражеских БПЛА было уничтожено в Воронежской области, четыре — в Липецкой области и три — в Курской области. По одному дрону было сбито над Астраханской и Волгоградской областями, а также в Республике Калмыкия и над акваторией Азовского моря.

29 ноября в 02:54 в Рязани и области было объявлено об угрозе атаки беспилотников. Утром в 07:46 РСЧС распространило сообщение об отмене угрозы.