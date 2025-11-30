Эксперт пообещал жёсткий ответ пиратам из ВСУ 

Черное море снова превратилось в зону риска для гражданского флота. У турецкого берега за короткое время произошло сразу несколько инцидентов с танкерами, которые военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин называет не случайностью, а продуманной диверсией со стороны украинских сил.

Двойной удар по танкерам

Цепочка событий стартовала вечером 28 ноября. Первым загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в сторону Новороссийска. Судно находилось примерно в 40 километрах от турецкого побережья, когда его охватило пламя.

Спустя всего час тревога пришла уже с другого судна — танкера Virat. Позже выяснилось: оба происшествия не были поломками или случайностью. Причиной стало внешнее воздействие. Радист Virat в сигнале бедствия прямо сообщил об атаке с применением дронов. К счастью, ни один из членов экипажей обоих танкеров не пострадал.

Но история на этом не закончилась. На следующий день, 29 ноября, танкер Virat снова оказался под ударом. По информации Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, судно получило незначительные повреждения правого борта. То есть атака повторилась уже на том же объекте, что только усилило подозрения в целенаправленном характере происходящего.

«Инциденты произошли в турецком пространстве. Конечно же, это работа украинских диверсантов или, как их называют, террористов», — заявил в беседе с aif.ru Василий Дандыкин.

БЭК, мины или дроны

Эксперт развернул несколько возможных сценариев. По его версии, по танкерам могли работать безэкипажные катера (БЭК). Эти аппараты, по словам Дандыкина, либо шли к цели своим ходом, либо были спущены в море с других судов, проходивших мимо. Такой способ позволяет атакующим максимально замаскировать подготовку операции и не светить свои основные силы.

Не исключается и другой вариант — удар могли нанести якорные мины. По словам Дандыкина, именно такие боеприпасы, которые использует украинская сторона, давно стали проблемой для всего региона. Военный эксперт напомнил, что установленные ВСУ мины в районе Одессы впоследствии срываются и уходят в свободный дрейф по акватории.

«Те мины, которые ВСУ поставили в Одессе, дрейфуют по Черному морю. Они старенькие, отвязываются и дрейфуют. Были случаи, когда их расстреливали прямо у Босфора или когда само украинское судно подорвалось на мине», — отметил он.

Параллельно Дандыкин не отбрасывает и воздушный сценарий — атаки с использованием беспилотников. По его словам, удар мог быть нанесен и сверху, что вписывается в сигнал радиста о применении дронов и уже привычную тактику Украины по работе беспилотными платформами.

Удар по Турции и политический резонанс

По оценке эксперта, произошедшее выходит далеко за рамки «локального инцидента на море». Дандыкин уверен: удар по танкерам у турецких берегов Анкара может воспринять как прямой вызов.

Турция, напомнил он, помогает Украине, в том числе поставками беспилотников Bayraktar, и одновременно старается играть роль миротворца и гаранта стабильности в Черном море. На этом фоне атаки на гражданские суда в непосредственной близости от ее акватории выглядят особенно болезненно.

«Турция помогает Украине, например, беспилотниками Bayraktar. И вот такой знак благодарности получает. Можно сказать, что Украина плюнула в лицо Турции», — резко высказался Дандыкин.

По его мнению, для Анкары, которая демонстративно заинтересована в безопасности судоходства у своих берегов и позиционирует себя как посредник, такие эпизоды — удар по репутации и серьезный раздражитель. Ситуация может быстро перерасти из чисто военной плоскости в дипломатический скандал.

Дандыкин убежден, что за подобными вылазками последует жесткий ответ. Речь, по его словам, идет не только о политике и заявлениях, но и о реальных ударах по инфраструктуре и логистике противника. Эксперт прямо связывает атаки на танкеры с угрозой усиления российской активности против судов, которые доставляют военные грузы в украинские порты.

Он считает, что атаки ВСУ на гражданские танкеры лишь подтолкнут российскую сторону к ужесточению курса: «Надо делать выводы и наносить больше ударов по тем судам, которые привозят оружие в порты Одессы, Измаила и так далее», — подчеркнул Дандыкин.

Таким образом, каждая новая атака на гражданские суда бьет не только по металлу бортов, но и по всему международному судоходству в Черном море. Торговые маршруты вынуждены учитывать дополнительные риски, страховщики — поднимать ставки, а капитаны — думать, стоит ли заходить в опасный район.

«Пиратство в чистом виде»

Говоря о мотивах Киева, военный эксперт видит в происходящем либо реакцию отчаяния, либо попытку отвлечь внимание от внутренних проблем Украины. Он называет такие действия «пиратством в чистом виде» и подчеркивает, что подобное поведение должно получать жесткое наказание.

«Это пиратство в чистом виде. И оно, несомненно, должно наказываться. Я думаю, с российской стороны последуют удары, надо это гнездо терроризма выковыривать», — резюмировал Дандыкин.

По его оценке, атаки на гражданские танкеры создают крайне опасный прецедент. Они подрывают и без того хрупкую стабильность в Черном море, ставят под удар безопасность коммерческих судов и одновременно бьют по дипломатическим каналам, которые все еще пытаются поддерживать переговорный процесс.

Экспертные прогнозы звучат однозначно: после таких провокаций ответ не заставит себя ждать и, по словам Дандыкина, будет «мощным». Речь идет о новом витке противостояния, где уже задействованы не только военные объекты, но и гражданское судоходство, от которого завязаны экономика и безопасность целого региона.