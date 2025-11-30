Новогодняя столица-2026
Гороскоп на первую неделю зимы с 1 по 7 декабря для всех знаков зодиака

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от freepik

В первую неделю зимы, с 1 по 7 декабря, важно действовать спокойно и решительно, завершая начатые дела. Сосредоточьтесь на действительно важных задачах, отсеивая ненужное и выбирая простые, надежные решения, которые укрепляют вашу устойчивость. Контролируйте свои расходы и избегайте спонтанных трат.

Овен

На предстоящей неделе стоит уделить внимание дому, спокойствию и порядку.

Рекомендация: избегайте масштабных начинаний.

Благоприятные дни: 5, 6 и 7 декабря.

Неудачный день: 1 декабря.

Советы звезд:

  • В понедельник не спешите, займитесь домашними делами и заботой о себе.
  • В среду удачное время для покупок для дома, мелкого ремонта и создания уюта.
  • В четверг доверьтесь интуиции в разговорах и переписке, особенно когда речь идет о близких.

Телец

Неделя будет наполнена яркими моментами, творчеством и акцентом на самовыражении, романтике и детях.

Совет: позвольте себе наслаждаться игрой и экспериментами — как в творчестве, так и в личной жизни.

Благоприятные дни: 1 и 5 декабря.

Неудачный день: 7 декабря.

Советы звезд:

  • В понедельник отличный старт недели: идеи, вдохновение и творческий подъем.
  • В четверг благоприятное время для романтических инициатив.
  • В субботу не стоит рисковать и тратить крупные суммы.

Близнецы

Неделя посвящена рутине, здоровью и упорядочиванию дел.

Совет: организуйте свой день с помощью режима и структуры: четкий план и списки задач.

Благоприятные дни: 2 и 4 декабря.

Неудачный день: 5 декабря.

Советы звезд:

  • В понедельник расставьте приоритеты на всю неделю.
  • Во вторник удачен для общения с начальством и визита к врачу или специалисту.
  • В пятницу возможна усталость и раздражение, поэтому избегайте тяжелых разговоров и перегрузок.

Рак

Главная тема недели — партнерство и сотрудничество. В этот период возможны важные договоренности.

Совет: полагайтесь на союзников, не пытайтесь справиться со всем в одиночку.

Благоприятные дни: 4 и 6 декабря.

Неудачный день: 3 декабря.

Советы звезд:

  • В среду удачное время для решения юридических вопросов.
  • В пятницу поддержка близкого человека поможет снять внутреннее напряжение.
  • В воскресенье займитесь творчеством и легкими делами для души, чтобы вернуть гармонию.

Лев

Неделя принесет много внутренних открытий.

Совет: не избегайте откровенных разговоров — именно через них вы сможете освободиться и стать сильнее.

Благоприятные дни: 2 и 6 декабря.

Неудачный день: 4 декабря.

Советы звезд:

  • Во вторник хороший день для серьезного разговора или обращения к психотерапевту.
  • В среду возможны внутренние колебания и сомнения.
  • В четверг займитесь планированием совместных финансов и ресурсов.

Дева

На этой неделе вас ждут новые горизонты и стремление к знаниям.

Совет: не зацикливайтесь на мелочах — смотрите на общую картину.

Благоприятные дни: 1 и 5 декабря.

Неудачный день: 6 декабря.

Советы звезд:

  • В понедельник хорошее время для планирования, обучения и подачи документов.
  • В четверг удачные переговоры и выступления.
  • В пятницу следите за спиной и шеей, избегайте долгого сидения и перегрузок.

Весы

Фокус недели — карьерные цели, статус и практические достижения.

Совет: сосредоточьтесь на реальных результатах, а не только на внешнем впечатлении.

Благоприятные дни: 2 и 5 декабря.

Неудачный день: 4 декабря.

Советы звезд:

  • Во вторник удачен для общения с руководством и обсуждения перспектив.
  • В среду возможны перегрузки и нервозность из-за объема работы.
  • В четверг удачное время для аналитики, отчетов и тонкой настройки процессов.

Скорпион

На неделе ваша социальная активность возрастет: встречи, мероприятия, публичность и творчество. Вы будете в центре внимания.

Совет: используйте свой момент, но избегайте категоричности, добавьте юмора и гибкости.

Благоприятные дни: 4 и 7 декабря.

Неудачный день: 1 декабря.

Советы звезд:

  • В понедельник не спешите спорить и настаивать на своем.
  • В среду удачны переговоры.
  • В субботу отлично провести время на праздниках, вечеринках и новых знакомствах.

Стрелец

Неделя погружает вас в личные, семейные и финансовые вопросы.

Совет: смотрите на все с точки зрения долгосрочной стабильности.

Благоприятные дни: 2 и 8 декабря.

Неудачный день: 5 декабря.

Советы звезд:

  • Во вторник удачный день для разговоров с родными.
  • В субботу прогулки помогут снять напряжение.
  • В воскресенье завершите старые дела и подведите итоги периода.

Водолей

Неделя посвящена порядку, стабильности и методичной работе.

Совет: делайте ставку на размеренность и системность — небольшие шаги сейчас важнее, чем один рывок.

Благоприятные дни: 2 и 7 декабря.

Неудачный день: 6 декабря.

Советы звезд:

  • В среду продуктивно работать с документами и долгосрочными задачами.
  • В пятницу не перегружайте себя резкими изменениями режима.
  • В субботу идеально заняться бытовым уютом и перестановкой.

Козерог

Неделя будет динамичной, насыщенной общением и новостями.

Совет: фильтруйте информацию: не берите все подряд и четко отделяйте важное от второстепенного.

Благоприятные дни: 4 и 6 декабря.

Неудачный день: 1 декабря.

Советы звезд:

  • В среду удачны переговоры, подписание договоров и выступления.
  • В четверг не откладывайте важные ответы.
  • В субботу ограничьте время за гаджетами и больше двигайтесь.

Рыбы

На этой неделе придет ясность, энергия и желание решать практические задачи.

Совет: действуйте, но не делитесь всеми планами: часть идей лучше держать внутри, чтобы они дошли до зрелости.

Благоприятные дни: 1 и 5 декабря.

Неудачный день: 4 декабря.

Советы звезд:

  • В понедельник отличный день для начала дела, которое давно откладывали.
  • Во вторник прислушивайтесь к подсказкам окружающих и обстоятельств: важная информация скрыта между строк.
  • В пятницу уделите внимание питанию.

