Рязанец Захар Петров признан лучшим спортсменом страны

Уроженец Касимова Захар Петров удостоен звания лучшего спортсмена страны. Ежегодная церемония награждения «Серебряными ланями», на которой чествуют выдающихся атлетов, выбранных голосованием спортивных журналистов, прошла в медиацентре «Российской газеты».

В номинации «Лучший спортсмен», как это принято, был представлен список из десяти лучших атлетов без ранжирования. Среди лауреатов оказался рязанец гребец на каноэ Захар Петров. Кроме него в номинации победили: велогонщица Яна Бурлакова, самбист и дзюдоист Денис Калинин, пловец Климент Колесников, художественная гимнастка Лала Крамаренко, пловец Мирон Лифинцев, спортсменка-паралимпийка, пловчиха Дарья Лукьяненко, велогонщица Алина Лысенко, самбист и дзюдоист Сергей Рябов и пловчиха Евгения Чикунова.

Захар Петров, выступающий в гребле на байдарках и каноэ, является трёхкратным чемпионом мира 2024 года и двукратным чемпионом мира 2025 года в различных дисциплинах каноэ.

«От имени всех жителей Касимовского муниципального округа, от себя лично, я хочу сердечно поздравить Захара с заслуженной наградой! Ты – наша гордость, наша надежда, пример для подражания молодому поколению. Твои успехи вдохновляют нас всех стремиться к большему, не бояться трудностей и верить в свои силы», — поздравил Захара глава Касимовского округа Иван Бахилов.