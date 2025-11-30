Новогодняя столица-2026
Рязанец Захар Петров признан лучшим спортсменом страны

Анастасия Мериакри
Фото: Федерация гребли Рязанской области

Уроженец Касимова Захар Петров удостоен звания лучшего спортсмена страны. Ежегодная церемония награждения «Серебряными ланями», на которой чествуют выдающихся атлетов, выбранных голосованием спортивных журналистов, прошла в медиацентре «Российской газеты».

В номинации «Лучший спортсмен», как это принято, был представлен список из десяти лучших атлетов без ранжирования. Среди лауреатов оказался рязанец гребец на каноэ Захар Петров. Кроме него в номинации победили: велогонщица Яна Бурлакова, самбист и дзюдоист Денис Калинин, пловец Климент Колесников, художественная гимнастка Лала Крамаренко, пловец Мирон Лифинцев, спортсменка-паралимпийка, пловчиха Дарья Лукьяненко, велогонщица Алина Лысенко, самбист и дзюдоист Сергей Рябов и пловчиха Евгения Чикунова.

Захар Петров, выступающий в гребле на байдарках и каноэ, является трёхкратным чемпионом мира 2024 года и двукратным чемпионом мира 2025 года в различных дисциплинах каноэ.

«От имени всех жителей Касимовского муниципального округа, от себя лично, я хочу сердечно поздравить Захара с заслуженной наградой! Ты – наша гордость, наша надежда, пример для подражания молодому поколению. Твои успехи вдохновляют нас всех стремиться к большему, не бояться трудностей и верить в свои силы», — поздравил Захара глава Касимовского округа Иван Бахилов.

