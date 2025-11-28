Гости ГУМ-Катка получат привилегии от Т2 в сезоне 2025–2026

Т2, российский оператор мобильной связи, снова поддерживает стиль жизни абонентов услугами за пределами телекома – компания объявляет о сотрудничестве с ГУМ-Катком. Каток на Красной площади – одно из самых символичных и любимых зимних мест столицы. Партнерство приурочено к открытию зимнего сезона 2025–2026 и станет ярким началом обновления программы лояльности «Больше».

Т2 вновь объединяется с легендарным катком на Красной площади, чтобы подарить абонентам еще больше привилегий. Как и всегда, компания действует в интересах своих абонентов, предлагая уникальные и выгодные условия для городских зимних развлечений. В этом сезоне клиенты Т2 воспользуются ими на трех самых популярных катках Москвы.

В самом центре столицы Т2 создала пространство, которое станет новой точкой притяжения для всех посетителей ГУМ-Катка. Сочетание сверкающих огней ГУМа, новогодней музыки и любимого зимнего развлечения создает по-настоящему сказочную атмосферу. Здесь гости ледовой площадки могут сделать красивые кадры, а заодно получить подарки от Т2.

Оператор позаботился о том, чтобы гости катка могли согреться даже в самые сильные морозы и оставаться на связи, даже если телефон разрядится. Т2 установила на территории катка специальные зарядные станции. Воспользоваться ими можно на особых условиях: первый час для абонентов любых операторов абсолютно бесплатен. Кроме того, Т2 подготовила предложения для своих абонентов в рамках программы «Больше»: прокат коньков и горячий напиток в подарок.

Егор Бормусов, директор по маркетингу Т2:

«Мы приглашаем всех жителей и гостей столицы насладиться волшебной предновогодней атмосферой в самом центре Москвы. ГУМ-Каток – это отличное место для времяпрепровождения с родными, близкими и друзьями. Мы как бренд постарались сделать досуг посетителей удобнее и теплее, пусть в нашей компании время на катке станет ярче. Среди тех, кто наслаждается предчувствием любимого праздника, не может быть исключений. Поэтому мы в Т2 приготовили подарки и приятные сюрпризы как для наших клиентов, так и для неабонентов компании».