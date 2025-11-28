Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
3.2 C
Рязань
Все события Рязани и областиКультура и события

Билеты на финал Рязанской лиги КВН полностью раскуплены

Олеся Чугунова

2 декабря Рязанский Дворец Молодёжи превратится в главную юмористическую площадку региона. Здесь состоится долгожданный финал Официальной Рязанской лиги МС КВН (12+), который станет кульминацией сезона для поклонников юмора.

Ажиотаж вокруг события достиг такого уровня, что все билеты были полностью раскуплены. Организаторы напоминают, что те, кто не успел приобрести билет, могут обратиться за ними в профкомы своих учебных заведений (ссузов и вузов).

В решающей битве за чемпионский титул сойдутся четыре сильнейшие команды, доказавшие своё мастерство в ходе сезона:

· «Собаки Павлова» (РязГМУ);
· «СиД» (муниципальный округ Егорьевск);
· «Полбатона» (РГРТУ);
· «Время Первых» (МВД).

Однако на этом сюрпризы вечера не закончатся. Традиционно в рамках финала пройдёт розыгрыш Кубка КВН, где за звание сильнейших и денежные гранты на поездку на престижный Международный Сочинский фестиваль поборются семь коллективов:

· «Молоко» (РГАТУ);
· «От души» (РГУ им. С.А. Есенина);
· «ЧСВ» (РГРТУ);
· «АПП» (Академия ФСИН);
· «Айседора Дункан» (РГУ им. С.А. Есенина);
· «Экономим силы» (РГУ им. С.А. Есенина);
· «Сборная филфака» (РГУ им. С.А. Есенина).

Читайте также  Рязанец Дмитрий Волгин в составе команды КВН «Близкие» выиграл «Кубок мэра Москвы» 

Зрителей ждёт настоящий марафон юмора, остроумия и блестящих шуток от лучших команд региона.

Билеты на финал Рязанской лиги КВН полностью раскуплены

Другие материалы рубрики

Более 5 тысяч зрителей посетили фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной. Семья»

Первый редактор приехал на финал Рязанской лиги КВН

Рязанский народный хор успешно завершил гастрольный тур

Рязанский музыкальный театр представит мюзикл «Лестница для миллионера» в Москве

Рязанец Дмитрий Волгин в составе команды КВН «Близкие» выиграл «Кубок мэра Москвы» 

Павел Малков: Интерес к экспозиции, посвященной великой балерине Майе Плисецкой, очень большой

Самые читаемые материалы

Интересное

Шесть знаков зодиака ожидают большие перемены в 2026 году

Одни мечтают о карьерном росте, другие — о взаимной любви, а третьим не хватает финансовой устойчивости. Астрологический прогноз на 2026 год обещает приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Новости России

SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки: сгорели как минимум две квартиры, выбиты стёкла и повреждены машины у подъезда. Официально о пострадавших пока не сообщается. 
Новости России

Ракетный удар по лагерю под Киевом уничтожил более 400 наемников ВСУ

Российские военные ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области. По данным советника РАРАН Олега Иванникова, в момент атаки там было свыше 400 иностранных наемников. Он утверждает, что большинство из них убито или выведено из строя.
Происшествия в Рязани: хроника событий

Смертельное ДТП произошло в селе Криуша в ночь на 29 ноября — соцсети

По словам очевидцев, столкнулись ВАЗ 2114 и грузовик.
Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 