Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
3.2 C
Рязань
Все события Рязани и областиНовости Касимова

Стало известно, когда завершится ремонт дороги на въезде в Касимовский округ

Валерия Мединская

В Рязанской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжается ремонт автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. О ходе ремонта сообщили в региональном Минтрансе.

Ремонтный участок протяженностью 12 км проходит по Шиловскому шоссе и находится на границе Шиловского района и Касимовского округа, тем самым соединяя два муниципалитета. Рядом с дорогой расположены деревня Сидорово и село Токарево. В Токарево находится храм Святителя Николая Чудотворца, важный социальный объект для местных жителей. 

На объекте специалистами подрядной организации выполнены работы по замене старого асфальтобетонного покрытия на новое. Сейчас подрядчик выполняет устройство тротуаров, скоро приступят к нанесению разметки и установке дорожных знаков. Завершение работ на объекте запланировано в декабре текущего года. 

Напомним, что в этом году по нацпроекту в Касимовском округе завершили капитальный ремонт моста через реку Сынтулка, а также завершают ремонт дороги Дмитриево-Данево-Семенчуково.

Читайте также  Деликатесы ценой уголовки: в Касимове мужчина присвоил 6 тысяч, забытые другим у кассы супермаркета

Другие материалы рубрики

Дом сгорел в Касимове днем 24 ноября

Деликатесы ценой уголовки: в Касимове мужчина присвоил 6 тысяч, забытые другим у кассы супермаркета

Учитель из Касимова стала победителем Всероссийского конкурса «Знание.Лектор»

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

В Касимове выставили на торги Дом купцов и меценатов Шемякиных

Самые читаемые материалы

Интересное

Шесть знаков зодиака ожидают большие перемены в 2026 году

Одни мечтают о карьерном росте, другие — о взаимной любви, а третьим не хватает финансовой устойчивости. Астрологический прогноз на 2026 год обещает приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Новости России

SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки: сгорели как минимум две квартиры, выбиты стёкла и повреждены машины у подъезда. Официально о пострадавших пока не сообщается. 
Новости России

Ракетный удар по лагерю под Киевом уничтожил более 400 наемников ВСУ

Российские военные ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области. По данным советника РАРАН Олега Иванникова, в момент атаки там было свыше 400 иностранных наемников. Он утверждает, что большинство из них убито или выведено из строя.
Происшествия в Рязани: хроника событий

Смертельное ДТП произошло в селе Криуша в ночь на 29 ноября — соцсети

По словам очевидцев, столкнулись ВАЗ 2114 и грузовик.
Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 