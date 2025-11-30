Два человека погибли на пожаре в тульской пятиэтажке. Уже известна причина ЧП

На пожаре в Туле вечером 30 ноября погибли два человека, сообщает пресс-служба гУ МЧС России по Тульской области.

Пожар вспыхнул в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома на улице Ивана Бунина в посёлке Петровский городского округа Тула. Пламя быстро набрало силу, подъезд затянуло дымом. Уже через несколько минут к дому подъехали первые пожарно-спасательные расчёты.

Огнеборцы зашли в горящую квартиру и локализовали возгорание на площади около 25 квадратных метров. Параллельно спасатели выводили людей из задымлённого подъезда. В итоге из огня вытащили двоих, ещё десять человек эвакуировали, среди них двое детей. Но не обошлось без жертв.

Сообщается, что пожар унёс жизни 49-летней женщины и 36-летнего мужчины. Спасти их не удалось. Ещё одна пострадавшая, 31-летняя женщина, получила отравление продуктами горения и была доставлена в больницу.

Специалисты уже озвучили предварительную версию случившегося. Причиной трагедии называют неосторожное обращение с огнём при курении. Окончательные выводы сделают после проверки и экспертиз, но именно этот фактор сейчас считают основным.