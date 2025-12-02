Доктор Мясников отчитал гостью программы и предрек ей инфаркт

Врач и телеведущий Александр Мясников отругал в эфире программы «О самом главном» гостью, которая не принимает лекарства от гипертонии.
Женщина пожаловались доктору на проблемы с памятью и высокое давление. Верхний показатель порой поднимается у нее до 170 или 180. При этом она не пьет таблетки от артериальной гипертензии.
Специалист объяснил, что говорит жестко, поскольку трагедию можно предотвратить, однако люди часто отказываются принимать прописанные препараты.
Доктор добавил, что его раздражительность связана с серьезностью этого вопроса.