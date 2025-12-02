Доктор Мясников отчитал гостью программы и предрек ей инфаркт

Врач и телеведущий Александр Мясников отругал в эфире программы « О самом главном » гостью, которая не принимает лекарства от гипертонии.

Женщина пожаловались доктору на проблемы с памятью и высокое давление. Верхний показатель порой поднимается у нее до 170 или 180. При этом она не пьет таблетки от артериальной гипертензии.

«Если у вас (давление. — Прим. ред.) 170 и вы не лечитесь, вас ждет инсульт, парализация со всеми последствиями: будете писать под себя года три, потом умрете», — предупредил Мясников.

Специалист объяснил, что говорит жестко, поскольку трагедию можно предотвратить, однако люди часто отказываются принимать прописанные препараты.

Доктор добавил, что его раздражительность связана с серьезностью этого вопроса.