Вторник, 14 ноября, 2023
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Руководить Рязанской филармонией будет Елена Шаповская

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Фото с сайта РРО «Единая Россия»

Елена Шаповская назначена новым руководителем Рязанской областной филармонии, 14 ноября её предоставят коллективу учреждения. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщает «Новая газета — Рязань».

Шаповская с 1989 года работала в Рязанском областном научно-методическим центре народного творчества. С 2009 года — руководила им. Не исключено, что такие кадровые перестановки связаны с планами объединить в одно учреждение сразу три – филармонию, художественный музей имени Пожалостина и Центр народного творчества, а позднее — создать на их площадке «Культурный квартал».

— Шаповская, видимо, замысел уловила и поддержала. Благо, опыт в отрасли у неё огромный – в Центре народного творчества она с 1989 года, — пишет «Новая».

Напомним, в декабре 2022 года с должности директора филармонии ушла Елена Буняшина. После этого на протяжении года учреждением руководили несколько человек с приставкой и. о.

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