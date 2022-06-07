«Ростелеком» подвел итоги VI Всероссийского семейного ИТ-марафона

В преддверии Международного дня семьи, который ежегодно отмечается 15 мая, «Ростелеком», Координационный центр доменов .RU/.РФ и Академия инновационного образования и развития подвели итоги VI Всероссийского семейного ИТ-марафона, прошедшего на официальном сайте проекта «Изучи интернет — управляй им!».

В мероприятии приняли участие более 100 семейных команд из разных регионов России. Они состояли из школьников 5–11 классов, их родителей, родственников или близких друзей, а также членов управляющих советов образовательных организаций. Лидерами по количеству команд стали Москва, Новосибирская область, Московская область, Республика Дагестан и Нижегородская область.

Соревнования проходили в два этапа. Первый — творческое задание, участники которого должны были снять видеоролик на тему «Цифровые технологии будущего» или «Культура и информационная безопасность в интернете». Второй этап — онлайн-турнир, который состоял из 24 заданий разной сложности, объединенных одной темой: «Цифровые технологии будущего» (виртуальная и дополненная реальность — VR[1], AR[2], телемедицина, робототехника, искусственный интеллект, криптовалюта и блокчейн, промышленный интернет вещей, безопасность).

Победителями стали команды, набравшие наибольшее количество баллов по сумме двух этапов.

Номинация «Абсолютный победитель»:

1 место: команда Cookie, г. Казань (Республика Татарстан);

команда Cookie, г. Казань (Республика Татарстан); 2 место: команда «Семья на первом месте», с. Казацкое (Белгородская область);

команда «Семья на первом месте», с. Казацкое (Белгородская область); 3 место: команда «КирПот2022», с. Новомихайловка (Новосибирская область).

Специальная номинация «Лучший видеоролик»:

1 место : команда «Счастливые», с. Дебесы (Удмуртская республика);

: команда «Счастливые», с. Дебесы (Удмуртская республика); 2 место: команда «gtx 1550», г. Пермь (Пермский край);

команда «gtx 1550», г. Пермь (Пермский край); 3 место: команда «Семья на первом месте», с. Казацкое (Белгородская область).

Специальную номинацию «Самый оригинальный пост»присудили команде «Матрица», г. Рязань. Специальный приз «Лидер онлайн-турнира»выиграла команда «Новомих2022», с. Новомихайловка (Новосибирская область). Специальная номинация также присвоена государственному бюджетному общеобразовательному учреждению города Москвы «Школе № 1101» как организации, представившей наибольшее количество команд с участием членов управляющих советов.

Победителей ждут дипломы и ценные призы от организаторов. Участники онлайн-турнира, не занявшие призовых мест, получат именные электронные сертификаты.

— Активное участие в марафоне семейных команд из всех регионов России стало для нас хорошей традицией. Именно семья закладывает вектор профессионального развития школьников и во многом прививает интерес к той или иной сфере деятельности. И вклад семьи в развитие навыков работы с современными технологиями, изучение цифровых технологий будущего в текущих условиях становится важной задачей на пути создания будущей цифровой среды, — отметил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

«Надеемся, что Всероссийский семейный ИТ-марафон помог участникам получить новые знания и умения, научиться лучше разбираться в трудностях и хитросплетениях работы виртуальной сети Интернет. Каждый конкурс уникален по-своему: в этом году вместе с родителями и детьми участвовали и члены управляющих советов образовательных организаций. Это еще один мостик в укреплении взаимодействия между всеми участниками образовательных отношений. Надеемся, что совместная интересная работа позволила сплотить команды родителей, педагогов и детей», — добавила ректор Академии инновационного образования и развития, аккредитованный эксперт Роскомнадзора Ольга Рубцова.

«По результатам марафона мы видим, как активно участвуют в соревнованиях семьи из российских регионов. Очень рады, что их навыки безопасного использования интернета, знания главных ИТ-трендов, способности разбираться в цифровых технологиях будущего не уступают навыкам жителей столицы и других крупных городов. “Ростелеком” активно поддерживает различные образовательные проекты в ИТ-сфере и считает важным развивать у детей и подростков навыки цифровой гигиены и безопасного использования интернета. Семейный ИТ-марафон — важный этап подготовки к жизни в цифровом мире», — сказала директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности «Ростелекома» Юлиана Соколенко.

«Изучи интернет — управляй им!» — это популярный социально-образовательный проект, целью которого является повышение уровня цифровой грамотности участников. За 11 лет его существования в нем приняли участие более 200 тысяч школьников из всех регионов России. С его помощью молодые пользователи могут разобраться в тонкостях устройства интернета и цифровых технологий, стать опытными интернет-пользователями и научиться безопасному серфингу в сети. Также проект призван пробудить интерес школьников к профессиям, связанным с цифровыми технологиями.

В проект «Изучи интернет — управляй им!» входят:

образовательный портал «Знания»: интерактивная игра, состоящая из 28 модулей (их число ежегодно пополняется), которые посвящены темам, связанным с информационными технологиями;

мобильное приложение: содержит серию тестов по истории и устройству интернета, работе браузеров и ИТ-сервисов, интернет-культуре и цифровой безопасности, позволяющих закрепить полученные на портале знания в любом месте и в удобное время. Приложение доступно в Google Play, App Store и Microsoft Store;

викторина: более 750 блиц-вопросов по интернет-культуре, безопасности, истории и устройству интернета и ИТ-сервисов;

словарь интернета: термины, слова, аббревиатуры, связанные с интернет-рекламой, SEO, геймдевом, компьютерными сетями, искусственным интеллектом, интернетом вещей, дистанционным образованием и безопасностью в интернете.

Марафон проводился при поддержке Агентства стратегических инициатив, Национальной ассоциации взаимодействия управляющих советов образовательных организаций, Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный интернет» — регистратуры домена .ДЕТИ, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации», Всероссийского информационно-методического журнала «Внешкольник», Российской ассоциации школьных библиотек (РШБА), Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России.

[1] VR (от англ. Virtual reality) — виртуальная реальность.

[2] AR (от англ. Augmented reality) — дополненная реальность.