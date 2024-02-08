Четверг, 8 февраля, 2024

Российский зерновой союз предупредил об угрозе голода в бедных странах из-за США

Российский зерновой союз (РЗС) негативно оценил инициативу США о сокращении сельскохозяйственного экспорта из РФ

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Российский зерновой союз предупредил об угрозе голода в бедных странах из-за США

Автор: 7info

Опубликовано

Российский зерновой союз (РЗС) негативно оценил инициативу США о сокращении сельскохозяйственного экспорта из РФ, такие действия серьезно ухудшат параметры международной продовольственной безопасности. Об этом «Известиям» рассказал президент организации Аркадий Злочевский.

Речь идет о законопроекте No Russian Agricultural Act, который приняли в нижней палате конгресса США 12 января, сейчас документ ждет дальнейшего одобрения. Злочевский отметил, что в настоящий момент Россия занимает лидирующие позиции по поставкам зерновых, на страну приходится около 20% от всего импорта этих культур в мире.

Эксперт подчеркнул, что в первую очередь действия американских властей повлияют на финансовые инструменты, которые используют покупатели отечественной продукции в мире — РФ продает свою продукцию 100–140 странам. Так, например, крупнейший импортер наших зерновых — Египет — приобретает российское зерно через государственную организацию, которая в основном использует кредиты США. Именно они могут стать рычагом давления на эту и другие страны.

По словам Злочевского, проблемы с продовольственной безопасностью в мире связаны не с недостатком ресурсов, а с низкой покупательной способностью части государств, например, речь идет о некоторых странах Африки и Ближнего Востока. Если они не смогут покупать отечественные зерновые, то им придется приобретать их в Америке или Европе по более высоким ценам, что усугубит уже существующие проблемы.   

«Инициатива американских властей может серьезно ухудшить параметры международной продовольственной безопасности, поэтому РЗС будет рекомендовать регуляторам обращаться в международные организации. Речь идет об ООН, ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. — Ред.), Международном совете по зерну и так далее», — подчеркнул эксперт.   

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