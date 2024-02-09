Российская провидица указала на серьёзный недуг Владимира Зеленского

Дни Владимира Зеленского на посту президента фактически сочтены. От главы Киевского режима начинают отворачиваться западные покровители и собственный народ, он стремительно теряет поддержку и доверие окружения. А ещё ухудшается его здоровья. Изучая положение Зеленского, на это обратила внимания популярная российская провидица Галина Янко.

В интервью «Московскому комсомольцу» экстрасенс заявила, что нынешнее положение политика далеко от благоприятного. Владимир Зеленский родился под покровительством Солнца, и его предназначение — быть артистом, вовсе не управлять. Как он попал в президенты, сам не понимает. Кто бы ему сказал до этого, что будет так, не поверил бы. Он осознает, что наворотил такие страшные дела, которые не прощаются. Дальше его положение будет только усугубляться, и Зеленский это знает.

Ситуацию также осложняет плохое самочувствие главы киевского режима. Сейчас его здоровье вызывает серьёзно опасение:

— Проблемы с сердечно-сосудистой системой будут прогрессировать, – говорит экстрасенс. – Ему надо прекратить увлекаться всем тем, что наносит организму вред. Но это он осознает уже после бегства из Украины, — заявила Галина Янко.

Почти два года продолжается специальная военная операция на Украине. Ведомая Западом Незалежная стремительно ослабевает, теряя территории, вооружение и какие-либо шансы на счастливое будущее. Многие эзотерики убеждены: выбрав свой путь, Украина стремительно приближает свой печальный финал. Недвусмысленно на это намекнула на передаче «Прямой эфир» на канале «Россия 1» известный нумеролог Кристина Егиазарова.

По её словам СВО завершится для России лучшим образом. Всё дело в счастливом нумерологическом коде нашей страны, который позволяет ей выходить победительницей из любой конфронтации. А на Украины череда серьёзных потрясений не завершится. Страну после спецоперации ожидает незавидная судьба. Егиазарова увидела некое «слияние». Есть вероятность, что эта страна просто-напросто перестанет существовать

О судьбе Украины бытуют другие похожие прогнозы. О том, будет ли существовать Незалежная в ближайшие годы, размышляет таролог Павел Кучинский. По его словам, будущее Украины определяет карта «Принц мечей». Она всегда характеризует разделение и избавление от чего-то лишнего.

— Так вот делёжка здесь, естественно, будет, но история пока об этом умалчивает. Карта «Отшельник» указывает, что это скрытая от нас информация, — объясняет эзотерик.

Далее выпадает «Девятка жезлов». Эта карта подтверждает, что информация защищена от зевак. Но приоткрывает завесу тайны карта «Королева дисков». Она дает понимание, что украинское государство обречено быть поделённым.

— Соседи будут что-то брать, что-то мы, — сказал Кучинский.

Таролог обратил внимание ещё на один необычный сигнал:

— У нас сразу выходят «Аркан смерти», «Туз мечей» и «Пятёрка мечей». «Смерть» говорит о трансформации либо к худшему, либо к лучшему. Поэтому мы просим карты конкретизировать, к чему именно. И видим, что победа однозначно будет за нами. «Пятёрка мечей» говорит о том, что мы уже обозначили свои точки и, естественно, большая часть Украины будет наша. «Четвёрка Жезлов» с нашей стороны означает победу, — ободряет он.

Если говорить про в целом Украину, то, согласно прогнозу Кучинского, её либо вообще не будет, либо от неё останется маленькая часть.

— Выпавшая «Семёрка монет», карта неудачи, означает проигрыш в полной мере, — сказал таролог.

Ранее астролог Гуруккал из Индии указал на судьбу Украины после спецоперации. По его словам, карта мира будет скорректирована, и речь идёт о как раз о территории Украины. Она развалится на две разных страны. Одна половина может уйти в Россию, другая половина останется Украиной – той, которая была раньше.

Ещё один индийский стролог Абигья Ананд увидел эпохальное событие. По его словам, Киев станет Россией. Геополитическое предсказание индуса звучит так:

— Полагаю, очень скоро Украина станет частью России, в ближайшие 20 лет Киев войдёт в состав России. Все потому, что политическая система Украины долго существовать не сможет, к концу 2023 года все, вероятно, пойдёт на спад, — сказал экстрасенс.

Также важно вспомнить ещё одно громкое предсказание: территория Российской Федерации продолжит в ближайшее время расширяться, в этом убеждена астролог Татьяна Борщ. Новые регионы войдут в состав России к маю 2024 года. Такое решение будет принято также в ходе проведения специальной военной операции:

— Присоединение будет менее болезненным, чем это было с Донбассом. Обязательно войдут весь Херсон, другие города, — заявила Борщ.