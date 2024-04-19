Пятница, 19 апреля, 2024

Российская провидица объяснила, почему спецоперация ещё не завершилась

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от atlascompany на Freepik

Спецоперация на Украине идёт уже больше двух лет. И тот вопрос, почему сроки её серьёзно затянулись, многих волнует. Объяснение этому нашла популярная экстрасенс Аделина Панина, своими мыслями она поделилась с «Московским комсомольцем».

— Россия на самом деле очень гуманно себя ведёт в отношении Украины и справедливо относится ко всему, стараясь не причинить большой урон. Даже лидеры недружественных стран это прекрасно понимают. Именно из-за этого СВО длится уже больше двух лет, — объясняет Панина.

По её словам, жирная точка в противостоянии будет поставлена уже совсем скоро. В 2025 году СВО завершится, потом ещё несколько лет потребуется на то, чтобы разобраться с её последствиями. Позитивные новости, намекающие на победный финал спецоперации, россияне увидят уже в ближайшее время:

— Переломного момента, который будет ознаменовывать начало конца, ждать осталось недолго, — говорит ясновидящая. — Это случится совсем скоро — конец апреля — май. Тогда во всём мире даже самые главные наши противники поймут: победить Россию на поле боя никому не удастся. В ближайшее время так мы сможем наблюдать изменения не только на фронте, но и в правительственной верхушке Украины. Управление страной перейдет в другие руки. Вот эти события станут началом конца.

Вместе с тем интересна судьба главы киевского режима Владимира Зеленского после свержения и разгрома ВСУ. Сейчас он и его окружение понимают, что их судьбы обречены, сделать с этим ничего не могут.

— Судьба Зеленского уже решена: он сбежит, причем постарается сделать это тихо и незаметно, — продолжает Аделина Панина. — Украинцы наконец-то осознают, из-за чего произошел конфликт.

А что говорят другие экстрасенсы о судьбе Владимира Зеленского?

Галина Янко однозначно заявила: после победы РФ Зеленский не останется жить на Украине.

— Он будет жить за границей, на колбасе. До политики больше его не допустят. Западные лидеры, которые оказывали ему безграничную поддержку, вскоре один за другим будут от него отворачиваться. Это уже заметно и сейчас. Если раньше его принимали в Европе и в Америке как дорого гостя, устраивая роскошные приёмы, то теперь все изменилось. А дальше даже трубки не будут снимать. После бегства из Украины Зеленский будет пытаться что-то делать в кино, будет пытаться реанимировать актёрскую карьеру. Но серьезного успеха у него не будет. Предателей не любят, — сказала провидица.

Инна Мишина чётко сказала: Зеленский пойдёт под трибунал. Ей приснился сон, в котором ярко читалась дальнейшая незавидная судьба украинского президента.

— Огромный крест горел, люди были очень злы в отношении Зеленского, а у него глаза мутные, заплывшие, как у загнанного дикого зверя. Он получил возмездие за боль и страдания, которые причинил, — пересказывает она сновидение.

Вместе с тем Мишина назвала предположительные даты, когда Зеленский может пойти под суд. Это может случиться 2, 5, 22 или 25 ноября.

Ну и, конечно, мы не можем не вспомнить пророчество Владимира Жириновского о Зеленском. Легендарный политик, по всей видимости не обладал экстрасенсорными способностями, но точно имел ясный аналитический ум. Лидер ЛДПР говорил ещё в 2019 году, когда комик только был избран главой государства:

— Зеленский — последний президент Украины. Эти выборы последние были. В 2024 году выборов у вас не будет. Потому что не будет страны под названием «Украина».

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