Спецоперация на Украине идёт уже больше двух лет. И тот вопрос, почему сроки её серьёзно затянулись, многих волнует. Объяснение этому нашла популярная экстрасенс Аделина Панина, своими мыслями она поделилась с «Московским комсомольцем».
По её словам, жирная точка в противостоянии будет поставлена уже совсем скоро. В 2025 году СВО завершится, потом ещё несколько лет потребуется на то, чтобы разобраться с её последствиями. Позитивные новости, намекающие на победный финал спецоперации, россияне увидят уже в ближайшее время:
Вместе с тем интересна судьба главы киевского режима Владимира Зеленского после свержения и разгрома ВСУ. Сейчас он и его окружение понимают, что их судьбы обречены, сделать с этим ничего не могут.
А что говорят другие экстрасенсы о судьбе Владимира Зеленского?
Галина Янко однозначно заявила: после победы РФ Зеленский не останется жить на Украине.
Инна Мишина чётко сказала: Зеленский пойдёт под трибунал. Ей приснился сон, в котором ярко читалась дальнейшая незавидная судьба украинского президента.
Вместе с тем Мишина назвала предположительные даты, когда Зеленский может пойти под суд. Это может случиться 2, 5, 22 или 25 ноября.
Ну и, конечно, мы не можем не вспомнить пророчество Владимира Жириновского о Зеленском. Легендарный политик, по всей видимости не обладал экстрасенсорными способностями, но точно имел ясный аналитический ум. Лидер ЛДПР говорил ещё в 2019 году, когда комик только был избран главой государства: