Россиянка зарезала годовалую племянницу на глазах ее матери

В Тыве возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего ребенка, на которого напала родная тетя, сообщил региональный Следком.

Инцидент произошел в апреле в одном из местных поселков. По данным следствия 28-летняя женщина напала с ножом на семью родной сестры, находясь в состоянии опьянения.

Сначала злоумышленница ударила холодным оружием по ноге родственнице. Когда пострадавшая попыталась сбежать, нападавшая схватила ее годовалую дочь.

После этого она выбежала на улицу и несколько раз ударила ножом племянницу на глазах ее матери. Девочка умерла в больнице.