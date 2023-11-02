Четверг, 2 ноября, 2023
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Россиянка зарезала годовалую племянницу на глазах ее матери

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В Тыве возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего ребенка, на которого напала родная тетя, сообщил региональный Следком.

Инцидент произошел в апреле в одном из местных поселков. По данным следствия 28-летняя женщина напала с ножом на семью родной сестры, находясь в состоянии опьянения.

Сначала злоумышленница ударила холодным оружием по ноге родственнице. Когда пострадавшая попыталась сбежать, нападавшая схватила ее годовалую дочь.

После этого она выбежала на улицу и несколько раз ударила ножом племянницу на глазах ее матери. Девочка умерла в больнице.

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