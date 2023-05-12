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Россиян стали обманывать «переводом на счёт экстремистов»

7info7
Изображение от jannoon028 на Freepik

Мошенники теперь выманивают у россиян деньги под новым предлогом. Они звонят и говорят, что с их карты пытаются перевести деньги на счёт экстремистской организации, рассказали «Известиям» в Почта Банке. При этом гражданам предлагают обезопасить средства с помощью их перевода на другой, резервный, счёт. На самом же деле их перечисляют на счёт злоумышленников.

Попытки мошенничества по такой схеме предпринимаются в последний месяц. Во время звонков мошенники используют сильные эмоции, чтобы ввести в заблуждение клиента.

В Росфинмониторинге напомнили «Известиям», что в службе ведут перечень организаций, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности. В соответствии с «антиотмывочным» законом банки должны замораживать средства на счетах организаций из этого списка, а также приостанавливать переводы в их адрес.

Перевод в адрес экстремистской организации может быть сделан либо по запросу самого клиента, либо злоумышленником, который получил доступ к онлайн-банку человека. В любом случае, такая транзакция отобразится в истории операций. Прежде чем доверять словам собеседника, следует проверить, были ли совершены какие-либо несанкционированные операции в онлайн-банке.

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