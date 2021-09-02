Росприроднадзор готов просить суд остановить «Завод Техно» в Рязани

Росприроднадзор по итогам внеплановой проверки ООО «Завод Техно» в Рязани готов направить в суд документы об остановке предприятия. Об этом сообщила в инстаграме глава ведомства Светлана Радионова.

По её словам, проверяющие выявили превышения выбросов, недостоверные данные, нарушение правил эксплуатации, неготовность к неблагоприятным метеоусловиям.

Сейчас сотрудники Росприроднадзора проверяют «Русскую кожу», на очереди РНПК. Нефтезавод потребовала проверить природоохранная прокуратура.

Ведомство согласовало проверку ООО «Сафьян», идёт работа по получению разрешения проверить ООО «Газпромнефть — Рязанский завод битумных материалов».