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Четверг, 2 сентября, 2021
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Росприроднадзор готов просить суд остановить «Завод Техно» в Рязани

7info
Росприроднадзор готов просить суд остановить «Завод Техно» в Рязани

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Росприроднадзор по итогам внеплановой проверки ООО «Завод Техно» в Рязани готов направить в суд документы об остановке предприятия. Об этом сообщила в инстаграме глава ведомства Светлана Радионова.

По её словам, проверяющие выявили превышения выбросов, недостоверные данные, нарушение правил эксплуатации, неготовность к неблагоприятным метеоусловиям.

Сейчас сотрудники Росприроднадзора проверяют «Русскую кожу», на очереди РНПК. Нефтезавод потребовала проверить природоохранная прокуратура.

Ведомство согласовало проверку ООО «Сафьян», идёт работа по получению разрешения проверить ООО «Газпромнефть — Рязанский завод битумных материалов».

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