Вторник, 1 ноября, 2022
Татьяна Проводина

Росгвардейцы в Рязанской области помогли пенсионерке, которая попала в критическую ситуацию

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Сотрудники Росгвардии пришли на помощь 73-летней женщине, оказавшейся в критической ситуации. Подробности привели в пресс-службе Управления Росгвардии по Рязанской области.

Сотрудники отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Клепиковскому району получили сообщение о сигнале «тревога» из охраняемого домовладения в деревне Шопино.

Росгвардейцы прибыли на место в считанные минуты. Внутри дома находилась женщина, которой была нужна помощь. Пенсионерка лежала на полу и не могла объяснить, что произошло.

Сотрудники ведомства вызвали скорую помощь и полицию, а до приезда врачей оказали пострадавшей первую помощь. Выяснилось, что женщина 1949 года рождения упала и получила травму.

Пострадавшую госпитализировали в медучреждение Рязани.

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