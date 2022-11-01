Росгвардейцы в Рязанской области помогли пенсионерке, которая попала в критическую ситуацию

Сотрудники Росгвардии пришли на помощь 73-летней женщине, оказавшейся в критической ситуации. Подробности привели в пресс-службе Управления Росгвардии по Рязанской области.
Сотрудники отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Клепиковскому району получили сообщение о сигнале «тревога» из охраняемого домовладения в деревне Шопино.
Росгвардейцы прибыли на место в считанные минуты. Внутри дома находилась женщина, которой была нужна помощь. Пенсионерка лежала на полу и не могла объяснить, что произошло.
Сотрудники ведомства вызвали скорую помощь и полицию, а до приезда врачей оказали пострадавшей первую помощь. Выяснилось, что женщина 1949 года рождения упала и получила травму.
Пострадавшую госпитализировали в медучреждение Рязани.
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