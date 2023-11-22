Среда, 22 ноября, 2023
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Родители убившего супругу Александра Логунова подали в суд на мать Елены

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В программе «Малахов» мать убитой мужем рязанки Елены Логуновой Наталия Кошелева рассказала об апелляциях в судах.

Напомним, Железнодорожный суд Рязани признал Александра Логунова виновынм в убийстве супруги, а также в распространении порнографических материалов. В общей сложности он должен провести в местах заключения 11 лет.

Кошелева рассказала, что Александр уже год отсидел в СИЗО, ему остаётся 10 лет заключения. На этот приговор подана апелляция.

Кроме того, родители Логунова оспаривают в суде решение органов опеки о передаче двух внучек на воспитание родителям Елены.

Третий суд в Луховицах о защите чести и достоинства. Родители Александра подали иск на 10 миллионов рублей.

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