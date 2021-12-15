РНПК снижает выбросы парниковых газов в Рязани

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входящая в состав НК «Роснефть», снизит ежегодный уровень выбросов парниковых газов на 4 000 тонн CО2 и сэкономит 9 000 Гкал тепловой энергии в год.

Повысить экологическую эффективность производства получилось после проведения осенней ремонтной кампании. На нефтезаводе модернизировали печное оборудование, оптимизировали топливную сеть. Теперь печи работают на газе, сокращено потребление топлива.

РНПК ведет системную работу по повышению рационального потребления ресурсов и минимизации воздействия на окружающую среду. На предприятии внедряются проекты, повышающие энергоэффективность, совершенствуются технологические процессы.

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Благодаря внедренным современным технологическим решениям РНПК начала производство новых видов топлива с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами – бензинов «Евро 6», АИ-100, а также малосернистого судового топлива, которые позволяют снизить нагрузку на окружающую среду.

Кроме того, предприятие внедряет искусственный интеллект в процесс управления заводом. Он позволит прогнозировать возможное поведение оборудования и устанавливать оптимальный режим работы установок.