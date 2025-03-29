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Изображение svklimkin с сайта Pixabay
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Рязанское общество охотников и рыболовов возглавил Андрей Бурмистров

Алексей Самохин

Руководителем Рязанского областного общества охотников и рыболовов избран Андрей Владимирович Бурмистров. Об этом 7info сообщил информированный источник.

Напомним, бывший руководитель Общества Владимир Буянов скончался в феврале 2025 года.

На голосование участников внеочередного собрания были предложены две кандидатуры, большинство голосов набрал Бурмистров. Вторым претендентом был Сергей Кузин, охотовед из Рыбновского района.

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Андрей Бурмистров — председатель Рязанского общества охотников и рыболовов Ухоловского района.

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