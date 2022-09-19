Рязанский театр кукол — в Белоруссии: большие гастроли и международный фестиваль

Гастроли Рязанского театра кукол проходят в Республике Беларусь с 17 по 20 сентября. Коллектив работает на сцене Гродненского театра кукол. В гастрольной афише есть и спектакли для семейного просмотра, и постановки, адресованные взрослому зрителю. Они абсолютно разные по форме и настроению, но едины в одном: в основе каждого спектакля — «большая русская литература». Белорусские зрители увидят:

«Мойдодыра» Чуковского (режиссер — Валерий Скиданов, художник — Наталья Кузнецова);

«Каштанку» Чехова (режиссер — Елена Оленина, художник — Анна Репина);

«Лафертовскую маковницу» Погорельского (режиссер — Олег Жюгжда, художник — Екатерина Трифанова).

В общей сложности запланировано 11 показов.

Константин Кириллов, директор Рязанского театра кукол:

Гастроли в Гродно — значимое событие для театра по ряду причин. Во-первых, мы давно не выезжали за пределы страны. Во-вторых, гастроли за рубежом — это, в принципе, редкость. Как правило, за границу театр ездит на фестивали. Здесь, так сложилось, нам удалось совместить несколько событий. Наконец, и далеко не в последнюю очередь, это больше, чем рабочая поездка. Мы часто говорим о «кукольном братстве», о дружеских связях между театрами, но с Гродно у нас, действительно, особые отношения. Главный режиссер Гродненского театра кукол — Олег Жюгжда впервые приехал на Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» еще в 1991 году. А с 2013 года он ежегодно выпускает в нашем театре спектакли.

Олег Жюгжда, главный режиссер Гродненского театра кукол:

Гастроли — это невероятно важный и невероятно полезный для всех участников процесс. Это обмен опытом, впечатлениями. Мы можем на практике увидеть, кто и чем живет, как работает. Очень жаль, что сейчас такая практика — редкость. Тем выше ценность этих встреч! Без общения невозможен профессиональный рост. Без общения невозможно театральное дело.

Завершив гастроли, Рязанский театр кукол примет участие в III Международном фестивале «Лялки над Неманом» («Куклы над Неманом»). Гости фестиваля увидят притчу «Пегий пес, бегущий краем моря» в день открытия, 21 сентября.