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Четверг, 21 апреля, 2022

Рязанский театр кукол присоединился ко всероссийской благотворительной акции «Открытый занавес»

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Рязанский театр кукол присоединился ко всероссийской благотворительной акции «Открытый занавес»

7info7

Рязанский театр кукол присоединился ко всероссийской благотворительной акции «Открытый занавес». Идея акции родилась внутри театрального сообщества и получила поддержку Министерства культуры Российской Федерации. Ее цель — поддержать тех, кому сейчас особенно нужна помощь. И тех, кто сам помогает другим. Акция предполагает последовательную, методичную работу с самыми разными категориями зрителя. В первую очередь, речь идет о гражданах, которые были вынуждены покинуть Донбасс и сейчас находятся в пунктах временного размещения, а также о семьях военнослужащих и многодетных семьях, членах волонтерских и ветеранских организаций.

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Рязанский театр кукол активно включился в работу и стремится использовать все доступные инструменты. Команда театра уже много раз выезжала в пункты временного размещения беженцев со спектаклем «Теремок», а в ближайшее время примет зрителей из Донецкой и Луганской Республик у себя. Им покажут постановки «Как научить дракона летать», «Мойдодыр», «Гуси-лебеди». И, конечно, тот же «Теремок». На родной площадке он предстанет в новом свете. Профессиональное техническое оборудование и особая театральная атмосфера позволят публике оценить постановку в полной мере.

Кроме того, все средства от ближайшего показа патриотического спектакля-концерта «Нам дороги эти позабыть нельзя» Рязанский театр кукол направит в фонд помощи семьям военнослужащих. И работа в этом направлении будет продолжена.

Рязанский театр кукол присоединился ко всероссийской благотворительной акции «Открытый занавес»
Рязанский театр кукол присоединился ко всероссийской благотворительной акции «Открытый занавес»
Рязанский театр кукол присоединился ко всероссийской благотворительной акции «Открытый занавес»
Рязанский театр кукол присоединился ко всероссийской благотворительной акции «Открытый занавес»
Рязанский театр кукол присоединился ко всероссийской благотворительной акции «Открытый занавес»
Рязанский театр кукол присоединился ко всероссийской благотворительной акции «Открытый занавес»
Рязанский театр кукол присоединился ко всероссийской благотворительной акции «Открытый занавес»
Рязанский театр кукол присоединился ко всероссийской благотворительной акции «Открытый занавес»
Рязанский театр кукол присоединился ко всероссийской благотворительной акции «Открытый занавес»

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