Рязанский театр кукол присоединился ко всероссийской благотворительной акции «Открытый занавес». Идея акции родилась внутри театрального сообщества и получила поддержку Министерства культуры Российской Федерации. Ее цель — поддержать тех, кому сейчас особенно нужна помощь. И тех, кто сам помогает другим. Акция предполагает последовательную, методичную работу с самыми разными категориями зрителя. В первую очередь, речь идет о гражданах, которые были вынуждены покинуть Донбасс и сейчас находятся в пунктах временного размещения, а также о семьях военнослужащих и многодетных семьях, членах волонтерских и ветеранских организаций.

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Рязанский театр кукол активно включился в работу и стремится использовать все доступные инструменты. Команда театра уже много раз выезжала в пункты временного размещения беженцев со спектаклем «Теремок», а в ближайшее время примет зрителей из Донецкой и Луганской Республик у себя. Им покажут постановки «Как научить дракона летать», «Мойдодыр», «Гуси-лебеди». И, конечно, тот же «Теремок». На родной площадке он предстанет в новом свете. Профессиональное техническое оборудование и особая театральная атмосфера позволят публике оценить постановку в полной мере.

Кроме того, все средства от ближайшего показа патриотического спектакля-концерта «Нам дороги эти позабыть нельзя» Рязанский театр кукол направит в фонд помощи семьям военнослужащих. И работа в этом направлении будет продолжена.