Рязанский театр кукол поделился афишей на февраль

Рязанский театр кукол в феврале порадует зрителей разнообразием спектаклей для детей и взрослых.

«Доктор Айболит» (0+)

Когда: 2 февраля в 12:00

Главным героем этой истории является добрый доктор, который не только понимает язык зверей, но и с готовностью отправляется в далекие уголки Африки, чтобы спасти своих пушистых друзей.

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«Лафертовская маковница» (12+)

Когда: 5 февраля в 19:00

Эта короткая повесть Антония Погорельского, впервые увидевшая свет в 1825 году, окунет зрителей в атмосферу пророчеств, проклятий, приключений и, конечно, любви. Режиссер утверждает, что не смог пройти мимо сверхъестественного, поэтому зрителей ждет захватывающая постановка, полная загадок и неожиданных поворотов.

«…и наказание» (16+)

Когда: 6 февраля в 18:00

В этом представлении зрители смогут взглянуть на известное произведение новыми глазами и стать свидетелями того, как текст оживает на сцене. Новое прочтение поможет заново взглянуть на великую классику.

«Тёплый хлеб» (6+)

Когда: 8 февраля в 18:00

На сцене развернется трогательная история, действие которой происходит во время Великой Отечественной войны. Главный герой — вороной конь, который, оставшись в тылу, старается помочь старому мельнику и маленький мальчик с черствым сердцем.

«Клочки по закоулочкам, Саратовский театр кукол» (0+)

Когда: 9 февраля в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00

В один из весенних утренних часов Лиса просыпается в луже — её ледяной дворец растаял за ночь. Осада дворца поставила хитрую Лису в затруднительное положение, и она решает завладеть хрупкой избушкой доброго Зайца. Что же делать бедняжке? Путешествовать по лесу в поисках справедливости.

В авторском варианте народной сказки полно шуток, озорства и едкого юмора. Спектакль привлечёт внимание не только детей, но и взрослых.

«Мэри Поппинс» (6+)

Когда: 15 февраля в 12:00

Спектакль-утешение, спектакль-радость, спектакль-вихрь. Прежде чем все станет на свои места, вас окутывает легкий ветерок весны, музыки и чуда. Авторы гарантируют полеты в мечтах и реальности, аттракционы и танцевальные ритмы, средство от скуки и нотки веселья на десерт.

«Серёжа Есенин» (6+)

Когда: 15 февраля в 18:00, 16 февраля в 18:00

Есенин на протяжении всей жизни нёс в себе воспоминания о детстве, оставаясь внутри себя чувствительным и ранимым ребёнком. Он переживал падения, но вновь поднимался и продолжал мечтать о безупречном мире, веря в будущее своей страны и в то, что Родина обретёт счастье. Как дитя, он доверял людям и стремился к их любви. Он сломался в тот момент, когда его внутренний ребёнок утратил веру и надежду.

«ТриО поросят» (0+)

Когда: 16 февраля в 12:00

Обратили ли вы внимание на удивительное сходство между ключевым понятием музыкального искусства и древним русским словом, которое наши предки использовали для обозначения дружбы и гармонии? Не без оснований мы говорим о добром человеке: «Живёт в согласии с собой и окружающим миром». А когда кто-то «ломает лад», с огорчением произносим: «Какое недостойное поведение! Это может привести к утрате человеческого облика».

Зрителей ждет сказка на новый лад.

«Гертруда — Дании краса и королева, и этот, как его, принц Гамлет…» (0+)

Когда: 20 февраля в 19:00, 21 февраля в 19:00

Пока зрители спорят о том, какими же качествами Гамлет и не сошел ли он с ума, умеет ли он любить или только претворяется, главный герой пытается понять свою мать. Судьба страны зависит от прихоти её сына. Учитывая её влияние, вопросы о её чувствах превращается в государственную проблему. Вы сможете разобраться в этих вопросах самостоятельно, посетив спектакль.

«Крошка Енот» (0+)

Когда: 22 февраля в 10:00 и 12:00

Величественная полная Луна восходит над обширным Лесом. При её серебряном свете тени в лесной чаще становятся глубокими и темными, словно горький шоколад. Вы слышали историю о смелом малыше? Видели мультфильм? Кукольный театр приглашаем вас стать частью сказки, оказаться в самом центре ночного Леса. Крошку Енота ждет длинный путь. Он вырастет, станет сильным и счастливым в этом огромном и удивительном мире.

«Серебряное копытце» (0)+

Когда: 23 февраля в 10:00

Сказки пришли к нам из древности. Сначала их повествовали сказители, а позднее писатели записали их. Под каждой обложкой скрывается целый мир. Книга распахивается, и…

«Золушка» (6+)

Когда: 23 февраля в 12:00

Время летит неумолимо, и даже в 21 веке история о трудолюбивой Золушке продолжает удивлять своим сказочным сюжетом. В ней справедливость торжествует, мечты воплощаются в жизнь, а финал звучит как «…и жили они долго и счастливо».

Спектакль будет интересен как детям, так и родителям, ведь мы продолжаем верить в чудесные повороты судьбы с помощью Феи. Главное — помнить её мудрый совет: «Никакие связи не заменят доброты сердца».

«Пегий пёс, бегущий краем моря» (12+)

Когда: 26 февраля в 16:00

Это первый спектакль в мире, созданный по мотивам произведения Чингиза Айтматова для театра кукол.

Кириск ещё мальчик, и его устами ещё слышен материнский голос. Неизвестно, станет ли он опорой для своего рода. Так определено судьбой, так передаётся из поколения в поколение. Но станет ли это реальностью?

Ответа не даст никто, кроме моря.

Не упустите возможность насладиться театральным искусством в феврале.