Рязанский театр кукол объявил участников ХХ Международного фестиваля «Рязанские смотрины»

Юбилейный Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» пройдет в Рязани с 12 по 18 сентября 2025 года.

«Рязанские смотрины» — старший и самый крупный Международный фестиваль театров кукол на постсоветском пространстве. Афишу фестиваля украшают лучшие спектакли известных российских театров кукол и зарубежных коллективов. «Рязанские смотрины» принимают театры кукол всех форм: театры предметов, масок, теней, кукол всех систем и разновидностей.

В 2025 году участники фестиваля отправятся в путь на Восток. Специальная программа «Восток+» получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Искусство играющих кукол появилось на свет вместе с человечеством, но именно на Востоке кукольники получили в руки инструменты, которые помогают вдохнуть жизнь в куклу — трость, нить, тень и даже чёрный кабинет. Мир стремительно меняется, и театр кукол вместе с ним: многополярный, мультикультурный, глобальный!

Проект «Восток+» включает две специальные программы: «Путь на Восток» и «Всё дело в театре».

Программа «Путь на Восток» включает спектакли из стран Ближнего и Дальнего Востока, Азии, Африки. Специальные гости программы –театральный коллектив Центра защиты и сохранения традиций искусства играющих кукол из китайского города Пинъяна. История труппы насчитывает больше девяти столетий, а спектакли включены в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО.

Программа «Всё дело в театре» разработана для лидеров и руководителей театров кукол. На этой площадке профессионалы будут вести диалог, создавать новые проекты и вместе выбирать, куда двигаться в будущем. В рамках программы на деловую встречу соберутся Президенты Национальных центров UNIMA (Международный союз деятелей театров кукол), а также будут представлены результаты исследования «Российский театр кукол в цифрах и фактах».

Также на фестивале будет работать IV Международная школа-лаборатория для молодых кукольников «Луна для всех одна»и две лаборатории, организованные совместно с ГИТИСом: лаборатория для молодых режиссеров-кукольников и лаборатория для театральных критиков.

Участники ХХ Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины»:

· Театр кукол Карелии, Петрозаводск, спектакль «КвинПикS»,

· Театр кукол им. А.К. Брахмана, Алтайский край, Рубцовск, спектакль «Русалочка»,

· Театр кукол им. С.В. Образцова, Москва, спектакль «Играем Шекспира»,

· Владимирский областной театр кукол, спектакль «Микрофон включён»,

· Иркутский областной театр кукол «Аистёнок», спектакль «Братец Лис & Братец Кролик»,

· Ханты-Мансийский театр кукол, спектакль «Река Потудань»,

· Вологодский театр кукол «Теремок», спектакль «Удачи, Марк»,

· Театр кукол «Гулливер», Курган, спектакль «Баллада о маленьком буксире»,

· Саратовский театр кукол «Теремок», спектакль «Волшебное колечко»,

· Театр «Петрушкина Слобода», Мытищи, спектакль «Чёрная речка»,

· Нижегородский академический театр кукол, спектакль «Снег в июле»,

· Маленький театр кукол, Балашиха, спектакль «Капитанская дочка»,

· Гродненский областной театр кукол, спектакль «Пиковая дама»,

· Teatro dei Burattini, Италия, Милан, спектакль «Farse Meneghine».

Участники проекта «ВОСТОК+» в рамках XX Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины»:

· Театральный коллектив Центра защиты и сохранения традиций искусства играющих кукол из китайского города Пинъяна,

· Театр кукол Ругао, Китай,

· Индийские кукольники под эгидой Международного альянса стратегических проектов БРИКС, спектакль «Colors of Heritage: Waves of Dance with Puppetry from the Indian State of Rajasthan»,

· Théâtre de Marconte, Конго, Киншаса, спектакль «Kuakidila kua Mukulalakaja»,

· Cамаркандский областной театр кукол, Узбекистан, спектакль «Ali Qushchi»,

· Союз Деятелей Театрального Искусства Кыргызстана и Государственный театр юных зрителей имени Бакен Кыдыкеевой, Киргизия, Бишкек, спектакль «Письма-самолётики»,

· Театр «Вавилон», Армения, спектакль «Է»,

· Северо-Казахстанский областной театр кукол, Казахстан, Петропавловск, спектакль «Благодарный журавль»,

· Кукольных дел мастер Ходжат Зейнали, Иран, Тебриз, спектакль «Ashiq»,

· Театр кукол штата Алагоас, Бразилия, Масейо, спектакль «Folguedos das Alagoas – Sentimentos e Expressões da Nossa Gente».

Проект «ВОСТОК+» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.