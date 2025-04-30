Рязанский театр кукол объявил участников ХХ Международного фестиваля «Рязанские смотрины»

Юбилейный Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» пройдет в Рязани с 12 по 18 сентября 2025 года.
«Рязанские смотрины» — старший и самый крупный Международный фестиваль театров кукол на постсоветском пространстве. Афишу фестиваля украшают лучшие спектакли известных российских театров кукол и зарубежных коллективов. «Рязанские смотрины» принимают театры кукол всех форм: театры предметов, масок, теней, кукол всех систем и разновидностей.
В 2025 году участники фестиваля отправятся в путь на Восток. Специальная программа «Восток+» получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив.
Искусство играющих кукол появилось на свет вместе с человечеством, но именно на Востоке кукольники получили в руки инструменты, которые помогают вдохнуть жизнь в куклу — трость, нить, тень и даже чёрный кабинет. Мир стремительно меняется, и театр кукол вместе с ним: многополярный, мультикультурный, глобальный!
Проект «Восток+» включает две специальные программы: «Путь на Восток» и «Всё дело в театре».
Программа «Путь на Восток» включает спектакли из стран Ближнего и Дальнего Востока, Азии, Африки. Специальные гости программы –театральный коллектив Центра защиты и сохранения традиций искусства играющих кукол из китайского города Пинъяна. История труппы насчитывает больше девяти столетий, а спектакли включены в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО.
Программа «Всё дело в театре» разработана для лидеров и руководителей театров кукол. На этой площадке профессионалы будут вести диалог, создавать новые проекты и вместе выбирать, куда двигаться в будущем. В рамках программы на деловую встречу соберутся Президенты Национальных центров UNIMA (Международный союз деятелей театров кукол), а также будут представлены результаты исследования «Российский театр кукол в цифрах и фактах».
Также на фестивале будет работать IV Международная школа-лаборатория для молодых кукольников «Луна для всех одна»и две лаборатории, организованные совместно с ГИТИСом: лаборатория для молодых режиссеров-кукольников и лаборатория для театральных критиков.
Участники ХХ Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины»:
· Театр кукол Карелии, Петрозаводск, спектакль «КвинПикS»,
· Театр кукол им. А.К. Брахмана, Алтайский край, Рубцовск, спектакль «Русалочка»,
· Театр кукол им. С.В. Образцова, Москва, спектакль «Играем Шекспира»,
· Владимирский областной театр кукол, спектакль «Микрофон включён»,
· Иркутский областной театр кукол «Аистёнок», спектакль «Братец Лис & Братец Кролик»,
· Ханты-Мансийский театр кукол, спектакль «Река Потудань»,
· Вологодский театр кукол «Теремок», спектакль «Удачи, Марк»,
· Театр кукол «Гулливер», Курган, спектакль «Баллада о маленьком буксире»,
· Саратовский театр кукол «Теремок», спектакль «Волшебное колечко»,
· Театр «Петрушкина Слобода», Мытищи, спектакль «Чёрная речка»,
· Нижегородский академический театр кукол, спектакль «Снег в июле»,
· Маленький театр кукол, Балашиха, спектакль «Капитанская дочка»,
· Гродненский областной театр кукол, спектакль «Пиковая дама»,
· Teatro dei Burattini, Италия, Милан, спектакль «Farse Meneghine».
Участники проекта «ВОСТОК+» в рамках XX Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины»:
· Театральный коллектив Центра защиты и сохранения традиций искусства играющих кукол из китайского города Пинъяна,
· Театр кукол Ругао, Китай,
· Индийские кукольники под эгидой Международного альянса стратегических проектов БРИКС, спектакль «Colors of Heritage: Waves of Dance with Puppetry from the Indian State of Rajasthan»,
· Théâtre de Marconte, Конго, Киншаса, спектакль «Kuakidila kua Mukulalakaja»,
· Cамаркандский областной театр кукол, Узбекистан, спектакль «Ali Qushchi»,
· Союз Деятелей Театрального Искусства Кыргызстана и Государственный театр юных зрителей имени Бакен Кыдыкеевой, Киргизия, Бишкек, спектакль «Письма-самолётики»,
· Театр «Вавилон», Армения, спектакль «Է»,
· Северо-Казахстанский областной театр кукол, Казахстан, Петропавловск, спектакль «Благодарный журавль»,
· Кукольных дел мастер Ходжат Зейнали, Иран, Тебриз, спектакль «Ashiq»,
· Театр кукол штата Алагоас, Бразилия, Масейо, спектакль «Folguedos das Alagoas – Sentimentos e Expressões da Nossa Gente».
Проект «ВОСТОК+» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.