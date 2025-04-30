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Фото: пресс-служба театра кукол
Культура и события

Рязанский театр кукол объявил участников ХХ Международного фестиваля «Рязанские смотрины»

Анастасия Мериакри

Юбилейный Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» пройдет в Рязани с 12 по 18 сентября 2025 года.

«Рязанские смотрины» —  старший и самый крупный Международный фестиваль театров кукол на постсоветском пространстве. Афишу фестиваля украшают лучшие спектакли известных российских театров кукол и зарубежных коллективов. «Рязанские смотрины» принимают театры кукол всех форм: театры предметов, масок, теней, кукол всех систем и разновидностей.

В 2025 году участники фестиваля отправятся в путь на Восток. Специальная программа «Восток+» получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив. 

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Искусство играющих кукол появилось на свет вместе с человечеством, но именно на Востоке кукольники получили в руки инструменты, которые помогают вдохнуть жизнь в куклу — трость, нить, тень и даже чёрный кабинет. Мир стремительно меняется, и театр кукол вместе с ним: многополярный, мультикультурный, глобальный!

Проект «Восток+» включает две специальные программы: «Путь на Восток» и «Всё дело в театре».

Программа «Путь на Восток» включает спектакли из стран Ближнего и Дальнего Востока, Азии, Африки. Специальные гости программы –театральный коллектив Центра защиты и сохранения традиций искусства играющих кукол из китайского города Пинъяна. История труппы насчитывает больше девяти столетий, а спектакли включены в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО.

Программа «Всё дело в театре» разработана для лидеров и руководителей театров кукол. На этой площадке профессионалы будут вести диалог, создавать новые проекты и вместе выбирать, куда двигаться в будущем. В рамках программы на деловую встречу соберутся Президенты Национальных центров UNIMA (Международный союз деятелей театров кукол), а также будут представлены результаты исследования «Российский театр кукол в цифрах и фактах».

Также на фестивале будет работать IV Международная школа-лаборатория для молодых кукольников «Луна для всех одна»и две лаборатории, организованные совместно с ГИТИСом: лаборатория для молодых режиссеров-кукольников и лаборатория для театральных критиков.

Участники ХХ Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины»: 

·        Театр кукол Карелии, Петрозаводск, спектакль «КвинПикS»,

·        Театр кукол им. А.К. Брахмана, Алтайский край, Рубцовск, спектакль «Русалочка»,

·        Театр кукол им. С.В. Образцова, Москва, спектакль «Играем Шекспира»,

·        Владимирский областной театр кукол, спектакль «Микрофон включён»,

·        Иркутский областной театр кукол «Аистёнок», спектакль «Братец Лис & Братец Кролик»,

·        Ханты-Мансийский театр кукол, спектакль «Река Потудань»,

·        Вологодский театр кукол «Теремок», спектакль «Удачи, Марк»,

·        Театр кукол «Гулливер», Курган, спектакль «Баллада о маленьком буксире»,

·        Саратовский театр кукол «Теремок», спектакль «Волшебное колечко»,

·        Театр «Петрушкина Слобода», Мытищи, спектакль «Чёрная речка»,

·        Нижегородский академический театр кукол, спектакль «Снег в июле»,

·        Маленький театр кукол, Балашиха, спектакль «Капитанская дочка»,

·        Гродненский областной театр кукол, спектакль «Пиковая дама»,

·        Teatro dei Burattini, Италия, Милан, спектакль «Farse Meneghine».

Участники проекта «ВОСТОК+» в рамках XX Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины»:

·        Театральный коллектив Центра защиты и сохранения традиций искусства играющих кукол из китайского города Пинъяна,

·        Театр кукол Ругао, Китай,

·        Индийские кукольники под эгидой Международного альянса стратегических проектов БРИКС, спектакль «Colors of Heritage: Waves of Dance with Puppetry from the Indian State of Rajasthan»,

·        Théâtre de Marconte, Конго, Киншаса, спектакль «Kuakidila kua Mukulalakaja»,

·        Cамаркандский областной театр кукол, Узбекистан, спектакль «Ali Qushchi»,

·        Союз Деятелей Театрального Искусства Кыргызстана и Государственный театр юных зрителей имени Бакен Кыдыкеевой, Киргизия, Бишкек, спектакль «Письма-самолётики»,

·        Театр «Вавилон», Армения, спектакль «Է»,

·        Северо-Казахстанский областной театр кукол, Казахстан, Петропавловск, спектакль «Благодарный журавль»,

·        Кукольных дел мастер Ходжат Зейнали, Иран, Тебриз, спектакль «Ashiq»,

·        Театр кукол штата Алагоас, Бразилия, Масейо, спектакль «Folguedos das Alagoas – Sentimentos e Expressões da Nossa Gente».

Проект «ВОСТОК+» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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