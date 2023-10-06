Рязанский суд запретил двум хоккейным болельщикам посещать матчи

Двум хоккейным болельщикам Рязани запретили посещать официальные матчи за нарушение правил поведения.

9 сентября два жителя Рязани на одном из хоккейных матчей в Олимпийском отказались предъявить билеты при входе на трибуну и начали ругаться с использованием нецензурных выражений. Оба были пьяные, сообщает МВД Рязанской области.

В отношении болельщиков полицейские составили административные материалы и направили их в суд, который признал мужчин виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

Мужчинам назначили штрафы в размере 4000 рублей и запретили посещать официальные спортивные соревнования.