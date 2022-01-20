Рязанский кремль вошёл в рейтинг самых красивых и интересных кремлей страны

Сервис автодорожных поездок BlaBlaCar составил рейтинг из пяти самых интересных и величественных кремлей страны. В списке оказался и Рязанский кремль.

Рязанский кремль поместили на четвёртую строчку рейтинга. Сообщается, что он расположен на высоком обрывистом холме, окруженный реками и сухим рвом. На его территории находится 18 памятников истории и культуры XI-XIX веков, в том числе колокольня, церкви и удивительной красоты дворец Князя Олега. Настоящей жемчужиной кремля и всего города является Успенский собор, фасад которого украшает кружевная резьба по белому камню. Внутри сооружения находится семиярусный иконостас высотой 27 метров. Пятиглавый Успенский собор считается одним из самых ярких городских архитектурных памятников семнадцатого века.

На первом месте рейтинга оказался Тобольский кремль (Тюменская область). Он – единственный на территории Сибири. Вторую и третью строчку рейтинга поделили Ростовский кремль (Ярославская область) и Нижегородский кремль.

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Также в ТОП-5 попал Сызранский кремль.