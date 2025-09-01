Рязанский «Электропрофсоюз» отметил День флага России на воде

В День Государственного флага России по всей стране традиционно проводятся всевозможные массовые мероприятия и флэшмобы. Вот и Рязанская областная организация «Всероссийский Электропрофсоюз» силами молодёжного совета решила отметить его весьма оригинально и провела сплав на байдарках по реке Кердь, что в Скопинском районе.

В сплаве кроме представителей областного комитета и молодежного совета приняли участие команды филиала «Рязаньэнерго» и Ново-Рязанской ТЭЦ.

После короткого митинга и исполнения гимна всеми участниками группа отправилась в путь под флагами Российского триколора.