Рязанский центр народного творчества закрылся на ремонт

Рязанский областной научно-методический центр народного творчества закрылся на ремонт. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В связи с этим организация центра народного творчества переезжает в другое здание – Дом Родзевича, который расположен на улице Свободы, 65.

Здание центра выполнено в псевдорусском стиле, имеет нарядный резной декор и крутую щипцовую кровлю с широкими полицами. Парадный фасад выходит на улицу Свободы, низкий флигель прямоугольной формы – на улицу Радищева.

«Первый этап ремонтных работ направлен на фундамент и крышу здания. Затем уже фасад здания», – сообщили в учреждении.