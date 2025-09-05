Рязанские власти предупредили о появлении опасных дипфейков

Оперативная группа Рязанской области предупредила региональные СМИ и владельцев информационных ресурсов о появлении дипфейков с участием представителей власти. Сообщается, что с закрытых аккаунтов в паблики и новостные «предложки» снова начали поступать видео, на которых якобы выступают чиновники.

Оперативная группа призывает не доверять этим вбросам. В сообщении подчёркивается, что официальные обращения представителей власти публикуются только на верифицированных источниках.

Жителям и медиаресурсам рекомендовано пользоваться только проверенной информацией, чтобы не стать жертвой мошенников и не распространять ложные сведения.