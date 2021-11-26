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Пятница, 26 ноября, 2021
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Рязанские противники QR-кодов обратились к Путину из-за коронавирусных ограничений

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / соцсети

Жители Рязани и области записали открытое видеообращение к президенту Путину, в котором потребовали «пресечь беззаконие в Рязанской области» из-за антиковидных ограничений. Ролик появился в социальных сетях. 

По словам рязанцев, под видом борьбы с COVID-19 предпринимаются действия, «направленные на разжигание агрессии и ненависти среди населения». 

В заключении активисты требуют «принять меры по недопущению ущемления прав и свобод каких-либо граждан». 

Отметим, что борьбу «за свободное будущее» противники QR-кодов сравнили с борьбой с фашизмом. 

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