Рязанские хирурги спасли пациентку, удалив смертельно опасный «флотирующий» тромб

В Рязанской областной клинической больнице успешно провели уникальную операцию по удалению флотирующего тромба из нижней полой вены. Угрожающее жизни образование было случайно обнаружено у пациентки во время планового УЗИ брюшной полости.

Как рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Дмитрий Суров, пациентка поступила в приемное отделение ОКБ после того, как ультразвуковое исследование выявило серьезную патологию. Дальнейшее обследование подтвердило первоначальный диагноз — флотирующий тромб в нижней полой вене.

Этот вид тромба представляет наибольшую опасность. Образование длиной 7-8 сантиметров был подвижным и лишь одним концом крепился к стенке сосуда. Такая ситуация создавала прямую угрозу для жизни женщины. В любой момент тромб мог оторваться и с током крови попасть в легочную артерию, вызвав тромбоэмболию, которая в большинстве случаев приводит к мгновенной смерти.

«Благодаря слаженной работе команды рентгенэндоваскулярных и сосудистых хирургов была успешно проведена малоинвазивная операция. Через небольшой разрез на шее были заведены специальные инструменты, и тромб был захвачен, извлечен и удален из магистрального сосуда (нижней полой вены). Операция прошла без осложнений», — отметил врач.

Благодаря слаженным действиям медиков и современным медицинским технологиям, жизнь пациентки была спасена. Она чувствует себя хорошо и уже выписана из стационара.