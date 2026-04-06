Общество

На Лыбедском бульваре в Рязани появятся велодорожки, спортплощадка и зона для выгула собак

7info7
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани активно продолжается обновление Лыбедского бульвара. В минувшую субботу глава администрации Борис Ясинский проинспектировал ход работ на этом центральном общественном пространстве.

Сейчас подрядчик занимается планировкой территории и уже восстановил входную группу. Основные работы развернутся на участке от улицы Маяковского до Чапаева: там появится современная игровая зона, оборудованная спортивная площадка, отдельный вольер для выгула собак, а также будет смонтировано парковое освещение и камеры видеонаблюдения.

Завершат благоустройство велодорожки и удобные пешеходные маршруты. Все новые объекты выполнят в едином стиле с уже сложившейся концепцией бульвара — это сохранит гармонию и уют пространства.

Популярные материалы

Экономика и бизнес

Новости кино и ТВ

Погода

Новости России

Темы

Общество

Все события Рязани и области

Все события Рязани и области

Все события Рязани и области

Все события Рязани и области

Общество

Все события Рязани и области

Общество

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье