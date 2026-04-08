Более 8000 рязанцев станцуют «Вальс Победы» на ретро-площадках 9 мая

В Рязанской области официально представили два культурных проекта — «Вальс Победы» и «Арт-веретено». Презентация прошла в областной библиотеке имени Горького с участием работников сферы культуры.

Заместитель министра культуры региона Надежда Майорова сообщила, что в этом году «Вальс Победы» вышел на региональный уровень. 9 мая ровно в 12:00 по всей области одновременно откроются ретро-танцплощадки. Ожидается, что в акции примут участие свыше 8000 человек.

Главная идея — воссоздать атмосферу 9 мая 1945 года, когда рязанцы, как и вся страна, вышли на улицы, чтобы танцевать в честь Великой Победы.

В самой Рязани «Вальс Победы» пройдёт на 14 площадках — в каждом районе города. Танцевать можно будет в Верхнем городском саду, на Театральной площади, на Рязанской ВДНХ, у школ искусств, в культурно-досуговых центрах, парках и скверах. Участвовать приглашают всех желающих.

На встрече также презентовали проект «Арт-веретено» — это серия творческих конкурсов по восьми направлениям: изобразительное искусство, художественное слово, сценическое мастерство, хореография, музыка, цифровое творчество, кинодело и КВН. Участниками могут стать школьники и все, кто хочет проявить себя, независимо от уровня подготовки.

Цель проекта — создать в регионе платформу для раскрытия творческого потенциала через современные форматы. Совсем скоро стартует зональный этап. Подробнее – на сайте проекта.