Рязанские газовики выявили 18 случаев вмешательства в работу приборов учёта

Специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» с начала 2024 года в ходе проверок газоиспользующего оборудования выявили 18 случаев несанкционированного вмешательства в работу приборов учета газа (ПУГ). Больше всего нарушений зафиксировано в Касимовском, Михайловском районах и областном центре.

В результате нарушений абонентам в общей сложности доначисленно к оплате более 500 тысяч рублей.

Расчет производится со дня последней проверки и контрольного снятия показаний счетчика до даты обнаружения нарушения. Если невозможно установить дату несанкционированного вмешательства, потребителю делают перерасчет платы за последние шесть месяцев по нормативам потребления.

«В Интернете можно найти сотни «новаторских» решений, как платить меньше за газ с помощью специальных приспособляй. Но все эти манипуляции со счётчиками, газовым службам давно известны. И выявляются они довольно легко. Поэтому мы настоятельно рекомендуем нашим потребителям не вмешиваться в работу приборов учета газа», — отметил заместитель генерального директор по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.