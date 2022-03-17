Рязанские аграрии готовятся к весенним полевым работам

Весенние полевые работы на территории Рязанской области начнутся в первой декаде апреля в зависимости от погодных условий. К настоящему моменту рязанские агропредприятия и фермерские хозяйства уже почти завершили готовиться к севу, сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.

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Под урожай 2022 года в Рязанской области посеяно 344,4 тыс. га озимых зерновых и масличных культур, состояние посевов озимых на данный момент оценивается как хорошее.

Планируется посеять 392 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур, 213 тыс. га масличных культур, 143,8 тыс. га кормовых культур.

Ожидается, что общая посевная площадь в 2022 году увеличится ещё на 30 тыс. гектаров и приблизится к 1 млн. 100 тыс. гектаров — это максимум за последние 25 лет.

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В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах региона завершается подготовка семян: сортировка и очистка, а также доведение их до посевных кондиций — при необходимости подсушивание. На сегодня засыпано 90,8 тысяч тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 105,2% от потребности с учетом возможного пересева озимых. Помимо семян зерновых культур, в хозяйствах также полностью приготовлены семена сои, картофеля, кукурузы, сахарной свеклы и овощных культур. А семена подсолнечника и рапса — частично уже в хозяйствах, остальная часть семян этих культур законтрактована и осуществляется её завоз.

Удобрения завозятся опережающими темпами, с учетом осеннего внесения приобретено 282 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 50 тыс. тонн больше уровня прошлого года на аналогичную дату. Отпускные цены на минеральные удобрения зафиксированы до конца мая текущего года. Роста цен не отмечено.

Готовность сельхозтехники к выходу в поле на сегодня превысила 93%. Ремонт продолжается, запасные части в хозяйствах и на складах поставщиков имеются.

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Борис Шемякин традиционно в преддверии посевной кампании встречаются с руководителями сельхозпредприятий и фермерами каждого района, такие совещания прошли уже в 19 районах, и 17 марта очередная встреча запланирована в Сасовском районе. На совещаниях обсуждают задачи на 2022 год и меры государственной поддержки аграрного сектора.