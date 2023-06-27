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Рязанская земля примет масштабный фестиваль «Русская опера»

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Впервые на Рязанской земле, в стенах Рязанского кремля, пройдет первый международный фестиваль Русской оперы при поддержке президентского фонда культурных инициатив, правительства Рязанской области, Рязанской епархии, национальной оперной премии «Онегин».

Рязанский край издревле славится своими выдающимися деятели культуры, это- композиторы Александр Александров, Анатолий Новиков, Василий Агапкин, поэты Сергей Есенин и Яков Полонский, выдающиеся оперные певцы Никандр Ханаев, Анатолий Орфёнов, Александр и Григорий Пироговы. В фестивали примут участие восходящие звёзды русской оперы, солисты Большого театра, театра «Новая опера», Мариинского театра в сопровождении Рязанского Губернаторского камерного оркестра они исполнят музыку русских композиторов.

К 150-летию Сергея Рахманинова Рязанский музыкальный театр представит премьеру оперы «Алеко». Завершит программу фестиваля музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко грандиозной поставкой оперы «Хованщина» ставшей победителем премии «Золотая Маска» за «Лучший спектакль в опере».

Также жителей и гостей области ждёт много интересных сюрпризов, познавательных лекций, выступление хоровых коллективов и известных артистов, военно исторических реконструкций и цыганских танцев.

Не пропустите! С 27 по 30 июля. Рязань. Рязанский кремль.

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