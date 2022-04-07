Рязанская область присоединится к благотворительной акции «День заботы»

11 апреля в России в седьмой раз пройдет масштабная благотворительная онлайн акция «День заботы».
Все средства, собранные во время акции, пойдут на поддержку проекта “Наставничество”: поиск и обучение новых наставников, психологическое сопровождение существующих пар, развитие проекта в новых городах и поиск старших друзей для 500 подростков из детских домов в 20 регионах России: Новосибирске, Екатеринбурге, Калининграде, Томске, Нижнем Новгороде, Перми, Иркутске, Уфе, Иванове, Красноярске, Оренбурге, Кирове, Чите, Рязани, Барнауле, Чебоксарах, Челябинске, Воронеже, Горно-Алтайске и Кемерово. Организатор акции – благотворительный фонд «Солнечный город» совместно с коммуникационным агентством «АГТ-Сибирь». Информационный партнер акции – социальная сеть ВКонтакте.
В Рязанской области акция проходит при участии Автономной некоммерческой организации «ПроДетство».
По данным Федерального банка о детях-сиротах в детских домах страны находится практически 25 тысяч подростков в возрасте от 11 до 18 лет, которые ждут свою новую семью. Но таких детей реже усыновляют или берут под опеку, чем ребят младшего возраста. «Наставничество» – один из самых эффективных проектов для подростков, находящихся в детских домах. Наставник – это взрослый волонтёр, который искренне интересуется жизнью ребенка, поддерживает его, помогает адаптироваться к реальной жизни и не даёт остаться наедине со своими проблемами после выпуска из детского дома или до того момента, пока ребенок не найдет семью.
11 апреля на сайте деньзаботы.рф будет работать специальный «калькулятор заботы», на котором любой желающий сможет рассчитать стоимость своего часа своей работы и пожертвовать один или несколько часов на поддержку проекта «Наставничество».
Чтобы проект продолжал работать в течение года – необходимо собрать по 1 000 000 рублей для каждого города. В эту сумму входят годовые зарплаты куратора проекта и психологов, которые занимаются поиском и обучением новых наставников, а также сопровождением уже существующих пар.
С 2014 года благотворительный фонд «Солнечный город» ищет и обучает наставников для подростков из детских домов. Наставником может стать любой желающий старше 24 лет. Сейчас «Наставничество» работает в 20 городах страны, создано уже 905 пар наставник-подопечный. В Рязани проект был запущен в 2020 году, создано 30 пар.
В этом году социальная сеть ВКонтакте стала информационным партнером акции «День Заботы». Здесь будет вестись текстовая трансляция акции, где каждый в режиме реального времени сможет следить за результатом сбора и поближе познакомиться с участниками и командой проекта «Наставничество» из разных городов. Кроме того, пользователи сети смогут стать участниками флешмоба и через приложение «Рассказать друзьям» разместить на своей странице открытку о том, что они считают заботой.