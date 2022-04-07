Рязанская область присоединится к благотворительной акции «День заботы»

11 апреля в России в седьмой раз пройдет масштабная благотворительная онлайн акция «День заботы».

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Все средства, собранные во время акции, пойдут на поддержку проекта “Наставничество”: поиск и обучение новых наставников, психологическое сопровождение существующих пар, развитие проекта в новых городах и поиск старших друзей для 500 подростков из детских домов в 20 регионах России: Новосибирске, Екатеринбурге, Калининграде, Томске, Нижнем Новгороде, Перми, Иркутске, Уфе, Иванове, Красноярске, Оренбурге, Кирове, Чите, Рязани, Барнауле, Чебоксарах, Челябинске, Воронеже, Горно-Алтайске и Кемерово. Организатор акции – благотворительный фонд «Солнечный город» совместно с коммуникационным агентством «АГТ-Сибирь». Информационный партнер акции – социальная сеть ВКонтакте.

В Рязанской области акция проходит при участии Автономной некоммерческой организации «ПроДетство».

По данным Федерального банка о детях-сиротах в детских домах страны находится практически 25 тысяч подростков в возрасте от 11 до 18 лет, которые ждут свою новую семью. Но таких детей реже усыновляют или берут под опеку, чем ребят младшего возраста. «Наставничество» – один из самых эффективных проектов для подростков, находящихся в детских домах. Наставник – это взрослый волонтёр, который искренне интересуется жизнью ребенка, поддерживает его, помогает адаптироваться к реальной жизни и не даёт остаться наедине со своими проблемами после выпуска из детского дома или до того момента, пока ребенок не найдет семью.

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11 апреля на сайте деньзаботы.рф будет работать специальный «калькулятор заботы», на котором любой желающий сможет рассчитать стоимость своего часа своей работы и пожертвовать один или несколько часов на поддержку проекта «Наставничество».

Чтобы проект продолжал работать в течение года – необходимо собрать по 1 000 000 рублей для каждого города. В эту сумму входят годовые зарплаты куратора проекта и психологов, которые занимаются поиском и обучением новых наставников, а также сопровождением уже существующих пар.

— В детском доме у детей нет ничего своего, и речь не про одежду или мебель. Речь про общее пространство, про выстроенные правила и систему. Как правило, рядом с ребятами нет ещё и близкого взрослого, который может поддержать и помочь пережить травму разрыва с кровными родителями, восстановить доверие к окружающему миру. Таким человеком может стать наставник. Мы реализуем проект «Наставничество» уже более 7 лет и можем судить о том, что близкий взрослый действительно имеет значение в жизни каждого из нас, не говоря уже о детях, у которых никого нет. В этом году мы решили не отменять акцию, потому что «День заботы» – это хороший повод объединиться. Да, сейчас каждый из нас в какой-то мере ощутил, насколько это тяжело – когда ты испытываешь неопределенность и страх за свое будущее. Дети из детских домов живут с этим чувством постоянно. Во время акции «День заботы» у нас есть шанс помочь им найти опору и заботу в лице друга-наставника. Даже один час вашей работы способен изменить жизнь детей из детских домов, – говорит Марина Аксенова, директор благотворительного фонда “Солнечный город”.

С 2014 года благотворительный фонд «Солнечный город» ищет и обучает наставников для подростков из детских домов. Наставником может стать любой желающий старше 24 лет. Сейчас «Наставничество» работает в 20 городах страны, создано уже 905 пар наставник-подопечный. В Рязани проект был запущен в 2020 году, создано 30 пар.

— Можно ли научиться доверию? Мы в этом убеждены. За время своей работы в благотворительности, а это больше 12-ти лет, я увидела, насколько важны для детей из детских домов не подарки и бесконечные мероприятия, а человеческое тепло, улыбка и поддержка. Они все время ждут именно этого. Кто-то неосознанно, но все равно ждет. Человеку нужен человек. За полтора года реализации проекта в Рязанской области мы видим в буквальном смысле, как преображаются ребята, как отогреваются их сердца, как меняются сами наставники и мы вместе ними, – рассказывает Елена Макаровская, куратор проекта «Наставничество» в Рязанской области.

В этом году социальная сеть ВКонтакте стала информационным партнером акции «День Заботы». Здесь будет вестись текстовая трансляция акции, где каждый в режиме реального времени сможет следить за результатом сбора и поближе познакомиться с участниками и командой проекта «Наставничество» из разных городов. Кроме того, пользователи сети смогут стать участниками флешмоба и через приложение «Рассказать друзьям» разместить на своей странице открытку о том, что они считают заботой.