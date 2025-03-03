Рязанская НПК начала серию мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входящая в состав нефтеперерабатывающего комплекса «Роснефть», провела урок мужества в Рязанском колледже электроники. Это мероприятие открыло цикл событий, которые нефтезавод приурочил к 80-летию Великой Победы.

Урок мужества прошёл в формате дискуссионного клуба. Студенты обсудили фильм «Дорога домой». В акции приняли участие более 100 человек, включая студентов, преподавателей колледжа и членов общероссийского «Движения первых». Главной темой для обсуждения стали переживания и героизм молодых людей, которые прошли в юные годы через все ужасы войны.

«Дорога домой» — это фильм о рязанском фронтовике Арсении Благонравове, который ушел на фронт прямо со школьной скамьи и в 1944 году принял свой последний бой в Заполярье. Сюжет художественно-документальной драмы основан на письмах, которые боец из Рязани отправлял своим родителям с фронта. Эти письма приходили в дом на улице Свободы часто, иногда по два в день. В них наш земляк подробно описывал места, где ему довелось побывать, отношения между красноармейцами, условия питания солдат и мечты о прогулках по родной Рязани. За три года войны он отправил 150 писем.

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Фильм «Дорога домой» создан по книге рязанских журналистов «Война. Письма домой». Режиссером и главным оператором выступили рязанские кинематографисты. Картина была признана лучшим военно-историческим фильмом на VII международном кинофестивале «Белые ночи» и получила Гран-при регионального конкурса «Хрустальный Журавль».

Рязанская НПК активно участвует в подготовке к празднованию юбилея Победы и планирует провести серию акций, направленных на сохранение исторической памяти и формирование у молодежи духовных и патриотических ценностей. В знак благодарности фронтовикам на различных площадках завода будут подняты флаги Победы.