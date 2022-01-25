Рязанская мэрия опубликовала список улиц, где в ночь на 26 января произведут грейдирование

В ночь на 26 января Дирекция благоустройства будет осуществлять вывоз снега с проезжей части дорог общего пользования на улицах Семашко, Первомайском проспекте, площади Ленина, парковки на перекрестке улицы Краснорядской и площади Ленина, Семинарской, Грибоедова. Подрядные организации будут работать на улице Халтурина и Голенчинском шоссе (участок от улицы Спортивной до улицы Баженова, две стороны).

В Октябрьском районе грейдирование запланировано на улицах Гагарина (в поселке Соколовка), Громовой, Дачной (в поселке Соколовка), 1-м проезде Добролюбова, 2-м проезде Добролюбова, 3-м проезде Добролюбова, 4-м проезде Добролюбова, 5-м проезде Добролюбова, 6-м проезде Добролюбова, Дорожной, Достоевского, Дружной, Железнодорожной (в поселке Соколовка), Запрудной, Качевской, Ключевой, Ленпоселок (в поселке Соколовка), Ломоносова, 1-м и 2-м проездах Ломоносова, 1-м и 2-м Лесном проезде, 1-м и 2-м Лесном тупике, Луговой (в поселке Соколовка), 2-й Механизаторов, Мира, дороге в поселок Мордасово, 1-й Нагорной, Озерной, Полевой (в поселке Соколовка), Полевой (в поселке Шереметьево-Песочня), Полиграфистов, Попова (в поселке Соколовка), Поселковой, Предзаводской, 1-й и 2-й Прудной, Прудном проезде, Садовой (в поселке Соколовка), Соколовской (от д. 18 до д. 28; от д. 2 до д. 1 корп. 2), Тепличной (участок от улицы Ушинского до улицы Полевой), Ушакова, Чехова, Шевцовой, 1-м проезде Шевцовой, Школьной, дороге от улицы Качевской до поселка Качево, дороге от улицы Никуличинской до улицы Декабристов, дороге до поселка Карцево, дороге до поселка Качево, дороге от Восточной дороги до оврага за поселком Карцево, Лесной (в поселке Соколовка), проезд от улицы Связи вдоль территории школы №38 до улицы 1-й Прудной, проезд от д. 22 по улице Качевской до д. 7 по улице Предзаводской, проезд от д. 14 по улице Поселковой до д. 16 по улице Дружной (включая проезд к школе №122), проезд от д. 16/1 по улице Качевской до д. 30 стр. 3 по улице Качевской, проезд от д. 18а по улице Качевской до д. 10а по улице Предзаводской, проезд от д. №8 по улице Предзаводской до д. №11б по улице Дружной, проезд от Ряжского шоссе до д. 34 корп. 5 по улице Качевской, проезд от д. 3 по улице Дружной до д. 4 по улице Поселковой, проезд от д. 7/1 по улице Дружной до д. 8 по улице Поселковой, Светлом проезде (участок от Голенчинского шоссе до д. 39 по Светлому проезду), Светлой, дублере улицы Новоселковской (участок от д. 10 до д. 68), проезд от д. 30 по улице Качевской до д. 34 корп. 1 по улице Качевской, 2-й Новоселковской.

В Советском районе грейдирование будет проводиться на улицах 1-3 Бутырки, дороге в поселок Борки от железнодорожного переезда до д. 188б 8-го района, Затинной (участок от улицы Свободы до проезда Речников), Нижне-Трубежной, Окском шоссе (от Торгового городка до плашкоутного моста), дороге к поселку Остров (участок от улицы Солнечной), дороге в поселок Остров, дороге в поселок Шпалозавода, на Шпалозавод, дороге от Северной окружной до 5-го района поселка Борки, дороге параллельно Окскому шоссе с выходом на проезд Речников, дороге от Северной окружной до Борковского затона, Кальной (участок от д. 25 до д. 42), Кальновском тупике, Фирсова (участок от улицы Кальной до Касимовского шоссе), дороге от улицы Быстрецкой до улицы Кальной, проезд от улицы Грибоедова до улицы Кальной, Быстрецкой, Кальном проезде, Касимовском переулке, дороге от Касимовского шоссе д. 27 до улицы Быстрецкой, проезд от Касимовского шоссе вдоль д. 57-67, проезд от улицы Кальной до д. 23 по улице Быстрецкой, проезд от улицы Кальной до д. 19 по улице Быстрецкой, проезд от Муромского шоссе в районе д. 67а по Касимовскому шоссе до Касимовского шоссе, д. №57, проезд от Муромского шоссе в районе д. 69 корп. 1 по Касимовскому шоссе до д. 57 по Касимовскому шоссе, проезд от д. 27 по Касимовскому шоссе до улицы Быстрецкой, проезд от улицы Быстрецкой до д. 25 корп. 2/1 по Касимовскому шоссе, проезд от Касимовского шоссе до д. 34 по улице Кальной.

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Дирекция благоустройства обращается к рязанцам с просьбой не парковать свои автомобили на указанных улицах, чтобы они не препятствовали работе спецтехники.