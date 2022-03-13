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Воскресенье, 13 марта, 2022

Рязанка на «Лексусе» перекрыла проезд скорой помощи с ребёнком

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Рязанка на «Лексусе» перекрыла проезд скорой помощи с ребёнком

7info

Во дворе дома № 18 по улице Интернациональной Рязани женщина-водитель, оставив «Лексус», перекрыла проезд скорой помощи, сообщает группа «Типичная Рязань».

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По словам очевидцев, рязанка ушла по делам, оставив машину с включённой аварийкой. Из двора пыталась выехать скорая с грудным ребёнком.

Только благодаря слаженным действиям водителя бригады, неравнодушных жителей дома скорой помощи удалось выехать из двора, — пишет автор поста.

Женщину просят в следующий раз не бросать автомобиль посреди дороги.

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