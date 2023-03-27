Рязанка Юлия Серина снялась в финальном сезоне сериала «Ольга» на ТНТ

10 апреля на телеканале ТНТ выходит пятый и заключительный сезон комедийного хита «Ольга» производства компании Good Story Media. История сильной и независимой женщины, которая воспитывает детей от разных браков, заботится об отце-алкоголике и пытается наладить свою личную жизнь, началась в 2016 г. и теперь подходит к логичному завершению. В финальном сезоне проекта семью Терентьевых ждут новые испытания, причём для каждого из её членов – свои. Авторы сериала обещают непредсказуемое завершение сюжетных линий всех основных персонажей.

Ольга (Яна Троянова) вроде бы наконец-то достигнет дзена, ведь все дети выросли и разъехались, можно пожить для себя. Однако потребность в заботе приведёт героиню в… детский дом. У Лены (Алина Алексеева) случится личностный кризис, из-за которого она окажется в женской секте. ЮрГен (Василий Кортуков) будет скучать по своему другу Чиче (Тимофей Зайцев), нашедшему личное счастье с Наташей (Елена Муравьева). Тоска отправит отца Ольги в новые алкогольные приключения, которые обернутся внезапными последствиями. Тем временем Аня (Ксения Суркова) узнает много нового про своего парня Льва (Юра Борисов). Тёмные тайны из его прошлого заставят удивиться не только Аню, но и его лучших друзей.

Наша землячка молодая, но уже известная актриса Юлия Серина, также появится в пятом финальной сезоне сериала. О карьере актрисы она мечтала с детства и еще до окончания Щукинского училища начала сниматься в кино. Юлия приняла участие в таких ярких киноработах как: «Соседи», «Ольга», «Сердце и как им пользоваться» и «Конец света». В пятом сезоне сериала «Ольга» она продолжит исполнять роль своей тезки – Юлии. На этот раз ее героине предстоит найти свою настоящую любовь и обрести женское счастье.

Юлия Серина: «Грустно расставаться и с проектом, и со всей командой. Пять сезонов и восемь лет съемок – это маленькая жизнь, которая была прожита всеми нами. Я безумно благодарна всем: продюсерам, съемочной и актерской группам. Благодарна также актрисе Ксении Сурковой, которая, как и на проекте, так и в жизни, стала для меня настоящей подругой. «Ольга» навсегда останется в наших сердцах. «Ольга» — это любовь, семья. Всем рекомендую смотреть этот сезон, мы делали его с душой»

В новом сезоне создатели сериала сохранили жизненный юмор и бытовое обаяние «Ольги», не забыв добавить весёлого экшена и колоритных локаций: от экологичного поселения сектантов до «ТикТок»-хауса с бассейном и множеством камер. Прыжки с 30-метрового моста, избиения крапивой и катания в бочках – финал «Ольги» возведёт в абсолют аттракцион безбашенного юмора. И, конечно, не забудет о лиричном прощании: в финале все буйные комедийные персонажи найдут своё умиротворение, причём не там и не так, как они предполагали.

Съемки нового сезона, состоящего из 16 серий, прошли летом прошлого года в Москве и Московской области. К своим ролям вернулись Яна Троянова, Максим Костромыкин, Юра Борисов, Василий Кортуков, Тимофей Зайцев, Алина Алексеева, Ксения Суркова, Мухаммед Абу-Ризик, Роза Хайруллина и другие. Также к касту финального сезона присоединились Елена Валюшкина, Фёдор Лавров и Дарья Екамасова.

Смотрите финальный сезон сериала «Ольга» – с 10 апреля в 20:00 на телеканале ТНТ!