Рязанец, устроивший стрельбу в мытищинском ТЦ, учился в РВВДКУ

24-летний уроженец Рязани Данила Потехин, расстрелявший охранников в мытищинском ТЦ «Красный кит», учился в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном ордена Суворова командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Об этом сообщает MSK1.RU.

По данным СМИ, Данил Потехин родился в Узбекистане, позже переехал в Россию, где прописался в деревне Лизуново Александровского района Владимирской области. Затем поступил в рязанский РВВДКУ.

Будучи курсантом, стрелок попал на фото с экс-министром обороны Сергеем Шойгу — 1 сентября 2022 года он дал старт новому учебному году и прошелся по учебным аудиториям, в одной из которых за компьютером сидел Данил Потехин.

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Напомним, 2 марта около пяти часов молодой человек пришёл в торговый центр. Между ним и охранником, который счёл его подозрительным, завязался конфликт, переросший в драку. Мужчину вывели из здания. Не прошло и часа, как он вернулся обратно с травматическим пистолетом.

В итоге пострадали четыре человека, сейчас раненые находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Стрелка задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Максимальное наказание — до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Потехин работает курьером. Но, как оказалось, это не основное место работы парня, а лишь подработка. Рязанец служит в звании лейтенанта в Федеральной службе охраны.