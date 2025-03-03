Рязанец, устроивший стрельбу в мытищинском ТЦ, оказался офицером ФСО

24-летний уроженец Рязани Данила Потехин, расстрелявший охранников в мытищинском ТЦ «Красный кит», оказался офицером ФСО. Об этом сообщает tg-канал Baza.

Ранее сообщалось, что Потехин работает курьером. Но, как оказалось, это не основное место работы парня, а лишь подработка. Рязанец служит в звании лейтенанта в Федеральной службе охраны.

Вечером 2 марта Потехина не пустили в здание «Красного кита» с коробом для еды, у него завязался конфликт с охраной. Парень пошёл в машину, взял травматический пистолет Grand Power TQ-2, вернулся в ТЦ и начал стрелять в охранников. По данным источников, Потехин выстрелил 6 раз, попав в четырёх чоповцев. С ранениями различных частей тела их госпитализировали в Мытищинскую ГКБ.

Реклама

Как выяснилось, это далеко не первый конфликт местных охранников и курьеров, которые приходят в ТЦ за заказами. 15 января чоповцы не пустили парня с пустым коробом, а также угрожали большими проблемами после разговора.

После стрельбы Данилу Потехина задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье хулиганство. Материалы передали в военный СК. Лейтенанту ФСО может грозить до семи лет лишения свободы.