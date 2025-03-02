Рязанец устроил стрельбу в мытищинском торговом центре

Рязанец устроил стрельбу в мытищинском ТЦ «Красный кит». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

2 марта около пяти часов молодой человек пришёл в торговый центр. Между ним и охранником, который счёл его подозрительным, завязался конфликт, переросший в драку. Мужчину вывели из здания. Не прошло и часа, как он вернулся обратно.

Обиженный молодой человек взял с собой травматический пистолет и попросил охранников выйти на улицу выяснить отношения. Когда сотрудники отказались, мужчина достал пистолет и направил его на охранников. Как сообщают очевидцы, он успел выстрелить минимум 6 раз.

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Посетители торгового центра, услышав выстрелы, в панике покинули магазин. Четверо сотрудников безопасности ТЦ «Красный кит» пытались успокоить стрелка, в том числе с помощью электрошокеров. Мужчина успел ранить двоих из них. Сам он тоже получил травмы.

По данным SHOT, пострадали двое охранников 39 и 40 лет. Им оказана медпомощь.

«Просто поцарапались», — заявил SHOT один из сотрудников службы безопасности.

Стрелком оказался 24-летний Данил Потехин. Он переехал в Москву из Рязани. В несовершеннолетнем возрасте он уже стоял на учете в полиции. Перед задержанием рязанец звонил своим родным и кричал, что его действия — это самооборона.